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Posted 20 января, 23:41

Published 20 января, 23:41

Modified 20 января, 23:43

Updated 20 января, 23:43

За ограбление матери осуждён мужчина во Владивостоке

Ирод окаянный: во Владивостоке мужчина не пощадил родную мать

20 января 2025, 23:41
Фото: 1MI.

За ограбление матери осуждён мужчина во Владивостоке

Сюжет
Суд
Суд во Владивосток определил меру наказания жителю краевого центра, который совершил преступление против родной матери.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: суд вынес приговор жителю Владивостока, который ограбил собственную мать.

Как установило следствие, мужчина забрал у матери 50 тысяч рублей, а когда она пыталась его остановить, с силой оттолкнул и убежал. Деньги оказались сильнее сыновних чувств, если таковые были вообще.

— На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд признал мужчину виновным по статье 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, за что в Приморье были осуждены наёмники.

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#Новости#Владивосток#Суд#Приморский край#Происшествия
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