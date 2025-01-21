Ирод окаянный: во Владивостоке мужчина не пощадил родную мать

Posted 20 января, 23:41
Published 20 января, 23:41
Modified 20 января, 23:43
Updated 20 января, 23:43
В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: суд вынес приговор жителю Владивостока, который ограбил собственную мать.
Как установило следствие, мужчина забрал у матери 50 тысяч рублей, а когда она пыталась его остановить, с силой оттолкнул и убежал. Деньги оказались сильнее сыновних чувств, если таковые были вообще.
— На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд признал мужчину виновным по статье 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, за что в Приморье были осуждены наёмники.