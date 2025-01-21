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Posted 21 января, 11:16

Published 21 января, 11:16

Modified 21 января, 12:22

Updated 21 января, 12:22

Картина дня в Приморье: застреленный хищник, спасенный из огня и срок за охоту

Картина дня в Приморье: застреленный хищник, спасенный из огня и срок за охоту

21 января 2025, 11:16
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные новости вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Тигра оклеветали даже после смерти

Весть о смерти крупного хищника в Чугуевском районе разлетелась в новых медиа. Пользователи интернета утверждают, что кот погиб около населенного пункта. Но версия жителей Приморского края не совпадает с данными профильных экспертов.

Оставлял кровавые следы: тигра убили и вновь оклеветали в Приморье — фото
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Одна оплошность могла стоить жизни

20 января в Приморье пожарные спасли 58-летнего мужчину из горящей квартиры, где тлел диван. Пострадавшего передали медикам.

Мог сгореть во сне: диван вспыхнул под спящим жителем Приморья — фото
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Браконьеру хотят дать реальный срок

Сотрудники ФСБ поймали на горячем продавцов останков редкого животного в Приморском крае. Один из фигурантов руководил сделкой, находясь под стражей.

Ловля на живца: прокуратура добивается реального срока для браконьера в Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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