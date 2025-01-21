Картина дня в Приморье: застреленный хищник, спасенный из огня и срок за охоту

Posted 21 января, 11:16
Published 21 января, 11:16
Modified 21 января, 12:22
Updated 21 января, 12:22
Тигра оклеветали даже после смерти
Весть о смерти крупного хищника в Чугуевском районе разлетелась в новых медиа. Пользователи интернета утверждают, что кот погиб около населенного пункта. Но версия жителей Приморского края не совпадает с данными профильных экспертов.
Одна оплошность могла стоить жизни
20 января в Приморье пожарные спасли 58-летнего мужчину из горящей квартиры, где тлел диван. Пострадавшего передали медикам.
Браконьеру хотят дать реальный срок
Сотрудники ФСБ поймали на горячем продавцов останков редкого животного в Приморском крае. Один из фигурантов руководил сделкой, находясь под стражей.