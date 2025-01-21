Константин Шестаков слово держит: в школе № 72 Владивостока возобновлены занятия

Posted 21 января, 01:35
Published 21 января, 01:35
Modified 21 января, 01:37
Updated 21 января, 01:37
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: неделя дистанционного обучения в школе завершена, учебный процесс, как и заявлял глава города Константин Шестаков, идёт в штатном режиме.
Корпус с бассейном (где и произошло в начале января частичное обрушение крыши) за неделю, пока ребята учились дистанционно, обнесли капитальным забором, вокруг здания усилена охрана, установлены камеры с круглосуточной трансляцией, выставлены ограждения и информационные таблички — эти работы глава Владивостока держал под личным контролем.
В конце прошлой недели в администрации Владивостока прошло совещание под председательством Константина Шестакова, на котором эксперты Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству (обследовавшие корпус с бассейном) озвучили своё заключение: обрушение кровли в спортивном корпусе не несет опасности для конструкции учебного корпуса и учащихся.
Также эксперты предложили укрепить кровлю в здании с бассейном. Эти работы будут выполнены, подчеркнул Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что еще было заявлено на совещании по ситуации в школе № 72.