Ладошка против закона: кухонный боец жестко провинился перед силовиком в Приморье

Posted 21 января, 01:29
Published 21 января, 01:29
Modified 21 января, 01:31
Updated 21 января, 01:31
Мужчина повздорил с женой и ударил сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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Стражи порядка попытались успокоить сквернослова, но тот отказался выполнять требования правоохранителя. Более того, он ударил ладонью в туловище одного из полицейских.
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