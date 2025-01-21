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Posted 21 января, 01:29

Published 21 января, 01:29

Modified 21 января, 01:31

Updated 21 января, 01:31

Ладошка против закона: кухонный боец жестко провинился перед силовиком в Приморье

Ладошка против закона: кухонный боец жестко провинился перед силовиком в Приморье

21 января 2025, 01:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Насилие
Мужчина не только учинил домашний скандал, но и поднял руку на представителя власти в Приморском крае. Агрессия обернулась для него штрафом в десятки тысяч рублей.

Мужчина повздорил с женой и ударил сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нетрезвые житель Шкотовского района разговаривал со своей супругой на повышенных тонах, что не понравилось бабушке женщины. Пожилая родственница вызвала силовиков, чтобы утихомирить разгневанного товарища.

Стражи порядка попытались успокоить сквернослова, но тот отказался выполнять требования правоохранителя. Более того, он ударил ладонью в туловище одного из полицейских.

Дебошира признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и оштрафовали на 55 000 рублей. Фигурант уголовного дела признал вину.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец слил откровенные фотографии бывшей супруги.

Хвастовство или месть? — мужчина слил «нюдсы» экс-супруги в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Насилие#Полиция#УМВД#Приморский край#Дебошир#Приморец#Шкотовский район
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