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Posted 21 января, 05:01

Published 21 января, 05:01

Modified 21 января, 05:03

Updated 21 января, 05:03

Ловля на живца: прокуратура добивается реального срока для браконьера в Приморье

Ловля на живца: прокуратура добивается реального срока для браконьера в Приморье

21 января 2025, 05:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Природа
Сотрудники ФСБ поймали на горячем продавцов останков редкого животного в Приморском крае. Один из фигурантов руководил сделкой, находясь под стражей.

В июле 2023 года житель Воздвиженки нашел шкуру амурского тигра и передал ее для хранения своему сообщнику, намереваясь продать находку, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фигурантов дела признали виновными в незаконном хранении и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.

В октябре 2023 инициатора незаконной сделки заключили под стражу из-за обвинений по другой статье. В декабре того же года его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, получил липовые деньги, — 825 000 рублей, — от потенциального покупателя, который действовал в рамках операции.

Шкуру краснокнижного хищника изъяли, а преступника поймали на горячем сотрудники ФСБ.

Один осужденный отправится за решетку на шесть лет, а второму назначили наказание в виде условного срока на пять лет.

«В связи с мягкостью наказания, назначенного одному из осужденных, Уссурийская городская прокуратура принесла на приговор апелляционное представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, возможно, конфликтного тигра ранили браконьеры в Приморском крае. На теле животного обнаружили старые следы от пуль.

Конфликтный тигр, застреленный в Приморье, имел давнее ранение и был травмирован
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#Новости#Владивосток#Браконьерство#Наказание#Природа#ФСБ#Приморский край#Амурский тигр#Происшествия
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