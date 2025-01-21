Ловля на живца: прокуратура добивается реального срока для браконьера в Приморье

Posted 21 января, 05:01
Published 21 января, 05:01
Modified 21 января, 05:03
Updated 21 января, 05:03
В июле 2023 года житель Воздвиженки нашел шкуру амурского тигра и передал ее для хранения своему сообщнику, намереваясь продать находку, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Фигурантов дела признали виновными в незаконном хранении и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.
В октябре 2023 инициатора незаконной сделки заключили под стражу из-за обвинений по другой статье. В декабре того же года его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, получил липовые деньги, — 825 000 рублей, — от потенциального покупателя, который действовал в рамках операции.
Шкуру краснокнижного хищника изъяли, а преступника поймали на горячем сотрудники ФСБ.
Один осужденный отправится за решетку на шесть лет, а второму назначили наказание в виде условного срока на пять лет.
«В связи с мягкостью наказания, назначенного одному из осужденных, Уссурийская городская прокуратура принесла на приговор апелляционное представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, возможно, конфликтного тигра ранили браконьеры в Приморском крае. На теле животного обнаружили старые следы от пуль.