Ловля на живца: прокуратура добивается реального срока для браконьера в Приморье

В октябре 2023 инициатора незаконной сделки заключили под стражу из-за обвинений по другой статье. В декабре того же года его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, получил липовые деньги, — 825 000 рублей, — от потенциального покупателя, который действовал в рамках операции.