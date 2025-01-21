Мог сгореть во сне: диван вспыхнул под спящим жителем Приморья — фото

Возгорание было ликвидировано на площади около 0,5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Сотрудники МЧС призвали жителей соблюдать осторожность и не оставлять без присмотра зажженные сигареты. Засыпать с бычком категорически ни в коем случае нельзя — это может стоить жизни.