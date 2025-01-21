Мог сгореть во сне: диван вспыхнул под спящим жителем Приморья — фото

Posted 21 января, 09:29
Published 21 января, 09:29
Modified 21 января, 10:43
Updated 21 января, 10:43
20 января 2025 года в Приморье произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома. Вечером, когда на место прибыли пожарные, они обнаружили тлеющий диван, на котором спал 58-летний мужчина. Спасатели МЧС России оперативно вынесли пострадавшего из задымленной комнаты и передали его медикам скорой помощи.
Возгорание было ликвидировано на площади около 0,5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Сотрудники МЧС призвали жителей соблюдать осторожность и не оставлять без присмотра зажженные сигареты. Засыпать с бычком категорически ни в коем случае нельзя — это может стоить жизни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который распространялся по приусадебному участку в Приморье.