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Posted 21 января, 09:29

Published 21 января, 09:29

Modified 21 января, 10:43

Updated 21 января, 10:43

Мужчину спасли с горящего дивана в Приморском крае

Мог сгореть во сне: диван вспыхнул под спящим жителем Приморья — фото

21 января 2025, 09:29
Фото: mchs_vdk.

Мужчину спасли с горящего дивана в Приморском крае

Сюжет
Пожар
20 января в Приморье пожарные спасли 58-летнего мужчину из горящей квартиры, где тлел диван. Пострадавшего передали медикам.

20 января 2025 года в Приморье произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома. Вечером, когда на место прибыли пожарные, они обнаружили тлеющий диван, на котором спал 58-летний мужчина. Спасатели МЧС России оперативно вынесли пострадавшего из задымленной комнаты и передали его медикам скорой помощи.

Фото: mchs_vdk

Возгорание было ликвидировано на площади около 0,5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Сотрудники МЧС призвали жителей соблюдать осторожность и не оставлять без присмотра зажженные сигареты. Засыпать с бычком категорически ни в коем случае нельзя — это может стоить жизни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который распространялся по приусадебному участку в Приморье.

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