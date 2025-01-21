На пожизненное: Илью Лагутенко не лишат звания Почетный гражданин Владивостока

Posted 21 января, 06:31
Published 21 января, 06:31
Modified 21 января, 06:31
Updated 21 января, 06:31
Жители Владивостока активно обсуждают вопрос лишения Ильи Лагутенко почетного звания из-за его отношения к специальной военной операции. Эту идею поддерживают некоторые общественники и депутаты.
Например, руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» в Приморском крае Алексей Свиридов, считает, что никакие заслуги в области культуры не могут оправдать его поведение в период СВО.
«Он и до СВО бывал в России наездом, чтобы здесь только деньги зарабатывать, а во Владивостоке так и вообще много лет не появлялся», — сказал общественник.
Музыкант, родившийся и выросший во Владивостоке, был удостоен этого звания еще в 2016 году. По признанию экспертов, это звание присваивается пожизненно и лишить его Лагутенко достаточно проблематично, да и никто с этой инициативой не обращался в представительный орган дальневосточной столицы.
«В связи с размещением в ряде средств массовой информации сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания „Почетный гражданин города Владивостока“ сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало.
Положением о звании „Почетный гражданин города Владивостока“ предусмотрено, что почетный гражданин города Владивостока может быть лишен своего звания решением Думы города Владивостока в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, на основании которых гражданину было присвоено звание, а также вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
Согласно Положению звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Присвоение звания не зависит от факта рождения удостоенных его лиц в городе Владивостоке или проживания на его территории», — сообщили в пресс-службе Думы города.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудники полиции Приморья нашли и задержали опасного иностранца. Мужчину объявили в международный розыск, его искал Интерпол.