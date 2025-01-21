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Posted 21 января, 06:31

Published 21 января, 06:31

Modified 21 января, 06:31

Updated 21 января, 06:31

При каких условиях Илью Лагутенко могут лишить почетного звания во Владивостоке?

На пожизненное: Илью Лагутенко не лишат звания Почетный гражданин Владивостока

21 января 2025, 06:31
Фото: Изображение Midjourney.

При каких условиях Илью Лагутенко могут лишить почетного звания во Владивостоке?

Сюжет
Дума Владивостока
Заявления общественников о том, что лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко нужно лишиться звания «Почетный гражданин города Владивостока», совершенно лишены оснований. В Думе дальневосточной столицы пояснили, при каких условиях это вообще могло бы произойти.

Жители Владивостока активно обсуждают вопрос лишения Ильи Лагутенко почетного звания из-за его отношения к специальной военной операции. Эту идею поддерживают некоторые общественники и депутаты.

Например, руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» в Приморском крае Алексей Свиридов, считает, что никакие заслуги в области культуры не могут оправдать его поведение в период СВО.

«Он и до СВО бывал в России наездом, чтобы здесь только деньги зарабатывать, а во Владивостоке так и вообще много лет не появлялся», — сказал общественник.

Музыкант, родившийся и выросший во Владивостоке, был удостоен этого звания еще в 2016 году. По признанию экспертов, это звание присваивается пожизненно и лишить его Лагутенко достаточно проблематично, да и никто с этой инициативой не обращался в представительный орган дальневосточной столицы.

«В связи с размещением в ряде средств массовой информации сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания „Почетный гражданин города Владивостока“ сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало.
Положением о звании „Почетный гражданин города Владивостока“ предусмотрено, что почетный гражданин города Владивостока может быть лишен своего звания решением Думы города Владивостока в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, на основании которых гражданину было присвоено звание, а также вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
Согласно Положению звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Присвоение звания не зависит от факта рождения удостоенных его лиц в городе Владивостоке или проживания на его территории», — сообщили в пресс-службе Думы города.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудники полиции Приморья нашли и задержали опасного иностранца. Мужчину объявили в международный розыск, его искал Интерпол.

Опасного иностранного преступника искал Интерпол: его задержали в Приморском крае
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