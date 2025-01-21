На пожизненное: Илью Лагутенко не лишат звания Почетный гражданин Владивостока

Музыкант, родившийся и выросший во Владивостоке, был удостоен этого звания еще в 2016 году. По признанию экспертов, это звание присваивается пожизненно и лишить его Лагутенко достаточно проблематично, да и никто с этой инициативой не обращался в представительный орган дальневосточной столицы.