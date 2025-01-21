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Posted 21 января, 00:55

Published 21 января, 00:55

Modified 21 января, 00:57

Updated 21 января, 00:57

Вооруженная банда спланировала похищение человека в Приморье

Наемники в камуфляже: вооруженные члены ОПГ ворвались в клуб Владивостока

21 января 2025, 00:55
Фото: Изображение Midjourney.

Вооруженная банда спланировала похищение человека в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Под суд пойдет приморец, который стал лидером группировки во Владивостоке. «Разбойники» прикинулись военными, чтобы совершить страшное преступление.

В дальневосточной столице вершилось беззаконие, — организованная группа людей совершила разбой с нелегальным использованием боеприпасов и даже попыталась похитить человека, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

45-летний приморец обвиняется в том, что сформировал ОПГ из товарищей, которые имели военную и спортивную подготовку. Члены банды облачились в камуфляжную форму и зашли в таком виде в развлекательное заведение Владивостока. Они, угрожая пистолетом, электрошокерами и дубинками, разыскивали мужчину, показывая его фото сотрудникам. В результате «проверки» злоумышленники не нашли того, кого искали, но похитили 200 000 рублей у одного из работников заведения.

В ходе расследования выяснено, что подозреваемые намеревались похитить предпринимателя, который являлся конкурентом их знакомого. Они планировали напугать жертву, тем самым улучшить ситуацию с ведением бизнеса товарища, который был не в курсе о происходящем.

У лидера ОПГ нашли 80 патронов для огнестрельного оружия и 3 взрывателя для гранат. Уголовное дело, заведенное на организатора, в ближайшее время направят на рассмотрение в суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наемные поджигатели уничтожили автомобиль в Приморском крае.

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