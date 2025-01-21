Наемники в камуфляже: вооруженные члены ОПГ ворвались в клуб Владивостока

45-летний приморец обвиняется в том, что сформировал ОПГ из товарищей, которые имели военную и спортивную подготовку. Члены банды облачились в камуфляжную форму и зашли в таком виде в развлекательное заведение Владивостока. Они, угрожая пистолетом, электрошокерами и дубинками, разыскивали мужчину, показывая его фото сотрудникам. В результате «проверки» злоумышленники не нашли того, кого искали, но похитили 200 000 рублей у одного из работников заведения.