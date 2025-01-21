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Posted 21 января, 07:33

Published 21 января, 07:33

Modified 21 января, 07:37

Updated 21 января, 07:37

Что известно о смерти тигра в Приморском крае?

Оставлял кровавые следы: тигра убили и вновь оклеветали в Приморье — фото

21 января 2025, 07:33
Фото: 1MI.

Что известно о смерти тигра в Приморском крае?

Сюжет
Тигр
Весть о смерти крупного хищника в Чугуевском районе разлетелась в новых медиа. Пользователи интернета утверждают, что кот погиб около населенного пункта. Но версия жителей Приморского края не совпадает с данными профильных экспертов.

В новых медиа разлетелись печальные кадры с трупом амурского тигра. По данным подписчиков социальных сетей, хищник погиб вблизи села в Чугуевском районе. Также в телеграм-каналах распространяется информация о том, что краснокнижный кот шел по дороге, оставляя кровавые следы, после чего свалился замертво.

Фото: svodka25

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву, чтобы выяснить детали происшествия. Специалист отметил, инцидент случился в более, чем в пяти километрах от населенного пункта.

Предварительно установлено, что хозяин тайги погиб насильственной смертью в охотничьих угодьях, где обитают тигры.

«Полиция проводит доследственную проверку, назначены экспертизы», — поведал Сергей Арамилев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что каждое второе упоминание тигров в Приморском крае — фейк. Жители региона нарочно дезинформируют земляков.

Старые сказки о главном: в Приморье каждое второе сообщение о тиграх — фейк
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