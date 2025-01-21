Оставлял кровавые следы: тигра убили и вновь оклеветали в Приморье — фото

Posted 21 января, 07:33
Published 21 января, 07:33
Modified 21 января, 07:37
Updated 21 января, 07:37
В новых медиа разлетелись печальные кадры с трупом амурского тигра. По данным подписчиков социальных сетей, хищник погиб вблизи села в Чугуевском районе. Также в телеграм-каналах распространяется информация о том, что краснокнижный кот шел по дороге, оставляя кровавые следы, после чего свалился замертво.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву, чтобы выяснить детали происшествия. Специалист отметил, инцидент случился в более, чем в пяти километрах от населенного пункта.
Предварительно установлено, что хозяин тайги погиб насильственной смертью в охотничьих угодьях, где обитают тигры.
«Полиция проводит доследственную проверку, назначены экспертизы», — поведал Сергей Арамилев.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что каждое второе упоминание тигров в Приморском крае — фейк. Жители региона нарочно дезинформируют земляков.