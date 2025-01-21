Оставлял кровавые следы: тигра убили и вновь оклеветали в Приморье — фото

В новых медиа разлетелись печальные кадры с трупом амурского тигра. По данным подписчиков социальных сетей, хищник погиб вблизи села в Чугуевском районе. Также в телеграм-каналах распространяется информация о том, что краснокнижный кот шел по дороге, оставляя кровавые следы, после чего свалился замертво.