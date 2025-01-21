Плюс семь килограммов: бывший хулиган проходит реабилитацию в Приморском крае

Posted 21 января, 06:11
Published 21 января, 06:11
Modified 21 января, 06:13
Updated 21 января, 06:13
Напомним, в середине декабря был отловлен тигр, который повадился таскать собак в селе Эбергард Дальнереченского района. Хулиганом оказался молодой, неопытный самец, который только начал самостоятельную жизнь и решил, что собаку легче добыть, чем оленя. С тех пор юноша проходит лечение и реабилитацию в центре.
Плановый осмотр, проведённый специалистами, показал, что «котик» здоров, он хорошо питается и прибавил целых семь килограммов, сообщили в АНО «Центр „Амурский тигр“.
Животное еще некоторое время проведет в центре, а затем специалисты оценят его поведение и перспективы выжить в дикой природе и решат судьбу полосатого красавца — будет он выпущен в тайгу или нет.
Ранее «Восток-Медиа» разбиралось, почему так много фейков о тиграх появляется в Приморье, и не только.