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Posted 21 января, 06:11

Published 21 января, 06:11

Modified 21 января, 06:13

Updated 21 января, 06:13

Плановый осмотр бывшего конфликтного тигра провели в Приморском крае

Плюс семь килограммов: бывший хулиган проходит реабилитацию в Приморском крае

21 января 2025, 06:11
Фото: amurtigercenter.

Плановый осмотр бывшего конфликтного тигра провели в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Специалисты-ветеринары провели плановый осмотр тигра, отловленного в середине декабря в Дальнереченском районе. С тех пор зверь проходит лечение и реабилитацию в МРОО «Центр „Тигр“.

Напомним, в середине декабря был отловлен тигр, который повадился таскать собак в селе Эбергард Дальнереченского района. Хулиганом оказался молодой, неопытный самец, который только начал самостоятельную жизнь и решил, что собаку легче добыть, чем оленя. С тех пор юноша проходит лечение и реабилитацию в центре.

Плановый осмотр, проведённый специалистами, показал, что «котик» здоров, он хорошо питается и прибавил целых семь килограммов, сообщили в АНО «Центр „Амурский тигр“.

Фото: amurtigercenter

Животное еще некоторое время проведет в центре, а затем специалисты оценят его поведение и перспективы выжить в дикой природе и решат судьбу полосатого красавца — будет он выпущен в тайгу или нет.

Фото: amurtigercenter

Ранее «Восток-Медиа» разбиралось, почему так много фейков о тиграх появляется в Приморье, и не только.

Старые сказки о главном: в Приморье каждое второе сообщение о тиграх — фейк
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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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