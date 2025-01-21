Плюс семь килограммов: бывший хулиган проходит реабилитацию в Приморском крае

Напомним, в середине декабря был отловлен тигр, который повадился таскать собак в селе Эбергард Дальнереченского района. Хулиганом оказался молодой, неопытный самец, который только начал самостоятельную жизнь и решил, что собаку легче добыть, чем оленя. С тех пор юноша проходит лечение и реабилитацию в центре.