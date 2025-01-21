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Posted 21 января, 10:34

Published 21 января, 10:34

Modified 21 января, 21:59

Updated 21 января, 21:59

Погиб насильственной смертью: о судьбе тигра рассказали специалисты из Приморья

Погиб насильственной смертью: о судьбе тигра рассказали специалисты из Приморья

21 января 2025, 10:34
Фото: amur_tiger_center.
Сюжет
Полиция
Погибшего амурского тигра нашли в Яковлевском районе Приморья. Сотрудники центра «Амурский тигр» сообщили, что именно с ним произошло.

В Яковлевском районе Приморского края в охотничьих угодьях, недалеко от села Минеральное, был найден труп самца амурского тигра.

По предварительной версии, зверь погиб насильственной смертью, что вызывает серьезные опасения среди экологов и защитников дикой природы. Полиция уже начала доследственную проверку, назначены экспертизы для выяснения обстоятельств гибели животного.

Место обнаружения находится более чем в 5 км от ближайшего населенного пункта, что исключает возможность «конфликтности» тигра с местными жителями.

Это подтверждает, что тигр не мог стать жертвой охотников из-за угрозы для людей, сообщает Центр «Амурский тигр». Специалисты активно следят за ситуацией и готовы оказать необходимую помощь в расследовании.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, которого убили в Приморском крае.

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#Новости#Полиция#Экологи#Приморский край#Амурский тигр#Происшествия#Доследственная проверка
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