Погиб насильственной смертью: о судьбе тигра рассказали специалисты из Приморья

Posted 21 января, 10:34
Published 21 января, 10:34
Modified 21 января, 21:59
Updated 21 января, 21:59
В Яковлевском районе Приморского края в охотничьих угодьях, недалеко от села Минеральное, был найден труп самца амурского тигра.
По предварительной версии, зверь погиб насильственной смертью, что вызывает серьезные опасения среди экологов и защитников дикой природы. Полиция уже начала доследственную проверку, назначены экспертизы для выяснения обстоятельств гибели животного.
Место обнаружения находится более чем в 5 км от ближайшего населенного пункта, что исключает возможность «конфликтности» тигра с местными жителями.
Это подтверждает, что тигр не мог стать жертвой охотников из-за угрозы для людей, сообщает Центр «Амурский тигр». Специалисты активно следят за ситуацией и готовы оказать необходимую помощь в расследовании.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, которого убили в Приморском крае.