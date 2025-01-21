Поцелуй под шляпу: в США прошла инаугурация Дональда Трампа

Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз эксперта-экономиста Максима Кривелевича, который рассказал, чего ждать жителям Приморья от президентства Дональда Трампа, и какие акценты будет делать он в своей политике. Эксперт уверен, что Трамп обещает то, что собирается сделать, и делает то, что обещал. Поэтому в ближайшее время россиян и приморцев ожидает рост курса доллара, Максим Кривелевич прогнозирует его на уровне 140 рублей. Упомянул наш эксперт и о том, что Трамп возьмется за топливный вопрос, «прижав» Иран. Это, в свою очередь приведет к повышению спроса на российские нефть и газ в Китае.