Поцелуй под шляпу: в США прошла инаугурация Дональда Трампа

Posted 21 января, 00:25
Published 21 января, 00:25
Modified 21 января, 00:27
Updated 21 января, 00:27
Этого дня втайне ждал весь мир, уставший от той политики, которую навязывала одна единственная страна. К власти в Америке пришел республиканец Трамп, и уже в своей торжественной речи, которую произнес на инаугурации, прошедшей 20 января, сделал ряд ожидаемых заявлений.
Из-за холодной погоды церемония инаугурации Трампа проходила в ротонде Капитолия. Когда Новый президент Америки зашел в зал, он первым делом попытался поцеловать свою жену Меланию, но из-за шляпы с широкими полями ему это хоть и удалось, но с большим трудом.
Как и говорили наши эксперты, политика Трампа заключается, в первую очередь, в сильной стране и национальной валюте. Он заявив, что спад Америки закончится с его приходом.
«Мы должны признать сложности, которые стоят перед нами, но они будут решены», - цитируют слова Трампа новые медиа.
Поднял он и наболевшую для страны тему — нелегальных мигрантов, которые буквально заполонили Америку. Трамп заявил об ужесточении миграционной политики — нелегалов отправят к себе на родину, а мексиканские картели признают террористическими организациями.
Трамп также признал, что США давно не может обеспечить своих же граждан базовыми вещами, упомянул об образовательной системе, которая учит американских детей стыдиться своей страны. Всему этому Трамп обещал положить конец.
Новый американский президент объявил также режим ЧС в топливной сфере, он сказал, что Америка будет добывать топливо сама и поставлять по всему миру.
Еще о важном — Трамп официально заявил, что Америка признает только два гендера — мужской и женский. В этот момент, когда ему бурно аплодировали, в зале не хватало нашего Шамана.
И о конфликтах — президент США подтвердил предположение наших экспертов, заявив, что он миротворец.
«Наши военные должны быть сосредоточены на одной цели — победе над нашими врагами. Как и в 2017 мы построим самую мощную армию. Но она будет сильна не только тем, что побеждает, но и тем какие конфликты заканчивает, а также теми, которые даже не начинает», — сказал Трамп.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз эксперта-экономиста Максима Кривелевича, который рассказал, чего ждать жителям Приморья от президентства Дональда Трампа, и какие акценты будет делать он в своей политике. Эксперт уверен, что Трамп обещает то, что собирается сделать, и делает то, что обещал. Поэтому в ближайшее время россиян и приморцев ожидает рост курса доллара, Максим Кривелевич прогнозирует его на уровне 140 рублей. Упомянул наш эксперт и о том, что Трамп возьмется за топливный вопрос, «прижав» Иран. Это, в свою очередь приведет к повышению спроса на российские нефть и газ в Китае.