Продолжение истории неидеального зятя: дело о зверском убийстве рассмотрят в Приморье

Posted 21 января, 05:23
Published 21 января, 05:23
Modified 21 января, 05:25
Updated 21 января, 05:25
В суд направлено уголовное дело об убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры. Беспомощная пенсионерка погибла от рук собственного зятя, — мужчина сбросил тещу, которая нуждалась в уходе, с балкона пятого этажа.
Таким образом приморец намеревался освободить своего сына от хлопот с бабушкой. Фигурант даже позвонил и рассказал о содеянном собственному ребенку, который был шокирован вестью о смерти старушки.
«После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прошлым летом не идеальный зять зверски расправился со старушкой в Приморском крае.