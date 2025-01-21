vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 05:23

Published 21 января, 05:23

Modified 21 января, 05:25

Updated 21 января, 05:25

Резонансная история расправы над тещей получила продолжение в Приморском крае

Продолжение истории неидеального зятя: дело о зверском убийстве рассмотрят в Приморье

21 января 2025, 05:23
Фото: Изображение Midjourney.

Резонансная история расправы над тещей получила продолжение в Приморском крае

Сюжет
Суд
Жестокое убийство попало на камеру в Приморском крае. Беспомощную старушку сбросили с балкона. Кто совершил чудовищное преступление? — Продолжение истории повергнет вас в шок.

В суд направлено уголовное дело об убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры. Беспомощная пенсионерка погибла от рук собственного зятя, — мужчина сбросил тещу, которая нуждалась в уходе, с балкона пятого этажа.

Таким образом приморец намеревался освободить своего сына от хлопот с бабушкой. Фигурант даже позвонил и рассказал о содеянном собственному ребенку, который был шокирован вестью о смерти старушки.

«После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.
Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прошлым летом не идеальный зять зверски расправился со старушкой в Приморском крае.

«Не идеальный зять»: мужчина убил собственную тещу в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые детали смерти двоих детей: названа возможная причина пожара в ПриморьеУбивающие конечности: удар ногой погубил мужчину в ПриморьеНичего святого: мужчина убил родственника из-за корыстных целей в Приморье?
#Новости#Видео#Владивосток#Суд#Уголовное дело#Прокуратура#Убийство#Приморский край#Артем#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика