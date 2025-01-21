Секрет идеального пломбира — в новой упаковке мороженого «Чарли»

Posted 21 января, 06:06
Published 21 января, 06:06
Modified 21 января, 06:08
Updated 21 января, 06:08
«Чарли» — это невероятно насыщенный пломбир с богатой бархатистой текстурой, который дарит всю полноту сливочного вкуса. В нем содержится только отборное молоко и сливочное масло, немного сахара. «УРСА» не добавляет туда никаких растительных жиров, консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей.
«Насыщение мороженого воздухом — естественный процесс производства. Однако, многие производители сознательно добавляют в него больше воздуха, чем требуется, делая продукт более объемным. Такое мороженое перестает быть пломбиром, а покупатель буквально платит за воздух. Чтобы запутать потребителей, производители такого продукта указывают на упаковке вместо честной массы в граммах — объем в миллилитрах. „УРСА“ указывает массу мороженого исключительно в граммах, какое бы мороженое это ни было — „Кедровое“ или „Чарли“ — рассказала И. В. Кочетова, начальник „Фабрики мороженого „УРСА“.
По ГОСТу доля молочного жира в пломбире должна составлять как минимум 12%. За счет этого пломбир считается самым вкусным и нежным мороженым из всех. Именно такой процент молочного жира содержится в «Чарли». Плотная консистенция пломбира дает полноту и богатство вкуса, его структура однородная, цвет одинаковый по всей массе мороженого, оно тает равномерно, не разделяется на воду и молочную пенку.
Настоящий пломбир для самых требовательных ценителей в новой упаковке представлен во всех фирменных магазинах «УРСА» в Приморском крае и Хабаровске.