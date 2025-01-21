Секрет идеального пломбира — в новой упаковке мороженого «Чарли»

По ГОСТу доля молочного жира в пломбире должна составлять как минимум 12%. За счет этого пломбир считается самым вкусным и нежным мороженым из всех. Именно такой процент молочного жира содержится в «Чарли». Плотная консистенция пломбира дает полноту и богатство вкуса, его структура однородная, цвет одинаковый по всей массе мороженого, оно тает равномерно, не разделяется на воду и молочную пенку.