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Posted 21 января, 06:06

Published 21 января, 06:06

Modified 21 января, 06:08

Updated 21 января, 06:08

Секрет идеального пломбира — в новой упаковке мороженого «Чарли»

Секрет идеального пломбира — в новой упаковке мороженого «Чарли»

21 января 2025, 06:06
Фото: «УРСА».
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В конце прошлого года «УРСА» представила пломбир «Чарли» в новой упаковке — банке объемом 530 граммов. Ее удобно взять в гости к друзьям или разделить радость вкуса вместе со всей семьей.

«Чарли» — это невероятно насыщенный пломбир с богатой бархатистой текстурой, который дарит всю полноту сливочного вкуса. В нем содержится только отборное молоко и сливочное масло, немного сахара. «УРСА» не добавляет туда никаких растительных жиров, консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей.

Фото: «УРСА»
«Насыщение мороженого воздухом — естественный процесс производства. Однако, многие производители сознательно добавляют в него больше воздуха, чем требуется, делая продукт более объемным. Такое мороженое перестает быть пломбиром, а покупатель буквально платит за воздух. Чтобы запутать потребителей, производители такого продукта указывают на упаковке вместо честной массы в граммах — объем в миллилитрах. „УРСА“ указывает массу мороженого исключительно в граммах, какое бы мороженое это ни было — „Кедровое“ или „Чарли“ — рассказала И. В. Кочетова, начальник „Фабрики мороженого „УРСА“.

По ГОСТу доля молочного жира в пломбире должна составлять как минимум 12%. За счет этого пломбир считается самым вкусным и нежным мороженым из всех. Именно такой процент молочного жира содержится в «Чарли». Плотная консистенция пломбира дает полноту и богатство вкуса, его структура однородная, цвет одинаковый по всей массе мороженого, оно тает равномерно, не разделяется на воду и молочную пенку.

Настоящий пломбир для самых требовательных ценителей в новой упаковке представлен во всех фирменных магазинах «УРСА» в Приморском крае и Хабаровске.

#Общество#Хабаровск#Мороженое#Приморский край#Пломбир#Молоко#Качество#Сахар
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