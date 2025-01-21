Снова в топе: успехи Приморья отметил Юрий Трутнев на январских слушаниях

Posted 21 января, 03:43
Published 21 января, 03:43
Modified 21 января, 03:45
Updated 21 января, 03:45
Регион снова занимает лидирующие позиции по темпам роста промышленного производства и строительства жилья. Такие итоги 2024 года озвучил на январских слушаниях заместитель председателя Правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Промышленное производство выросло в регионе на шесть процентов за минувший год. Лидерство Приморье удерживает наряду с Якутией, Хабаровским краем и Бурятией.
Самые впечатляющие результаты у края по жилищному строительству, лавры первенства в этой сфере Приморье удерживает уже шесть лет подряд. При этом темпы роста ввода жилья в ДФО за прошлый год опережают среднероссийские. Рост составил 11,9 процента. В округе введено 4,7 миллиона квадратных метров жилья.
Как доложил Юрию Трутневу глава региона, по итогам 2024 года введено 1,3 миллиона квадратных метров жилья. По краевой программе построено 19 арендных домов на 2 тысячи квартир. В текущем году по этой программе планируется ввести восемь домов на более чем 650 квартир.
Большую роль в развитии жилищного строительства сыграла программа льготного кредитования, которую по поручению главы государства продлили до 2030-го года. С ростом спроса на квартиры, которые приморцы могут приобрести с помощью дешевых кредитов, растут и темпы строительства жилья.
«Немалый вклад в этот процесс внесло решение Президента о продлении дальневосточной ипотеки. Правительство планирует выделять дополнительные средства для снижения экономической нагрузки на банки в связи с этой деятельностью. Сейчас идёт процесс уточнения по объёму средств. В ближайшее время вопрос необходимо решить. Программа „Дальневосточная ипотека“ будет продолжаться. Как и любое поручение Президента, эта задача будет выполнена», — сказал Юрий Трутнев.
«Мы прекрасно понимаем, что глава региона в мирное время и в ходе военных действий — это разные роли. Ваша сегодняшняя работа содержит в себе новые вызовы, а иногда и угрозы. Но, ещё раз скажу, федеральные власти продолжат оказывать поддержку регионам», — открыл обсуждение Юрий Трутнев.
В Приморье помощь участникам СВО, их семьям и непосредственно фронту является приоритетом для правительства региона. Наряду с широким пакетом мер соцподдержки, регион сопровождает новые регионы и бойцов СВО все годы проведения спецоперации.
По словам Олега Кожемяко, с 2022 года регион потратил на оказание помощи участникам СВО и их семьям уже 9 миллиардов рублей. В Приморье действует 35 мер соцподдержки этой категории населения. Причем регион стал одним из первых среди субъектов России, где детям погибших участников СВО или тех, кто стал инвалидами первой группы, предоставляется денежная выплата для приобретения или строительства жилья.
Оказывается помощь Курску. Государственные и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений уже перечислили в фонд помощи свыше 34 миллионов рублей. Также регион направил соотечественникам медикаменты, печи и газовые баллоны, продукты питания, и другие товары хозяйственного назначения и личной гигиены — всего более 10 тонн груза.
«Мы сопровождали весь 2024 год наших военных. Это поддержка в тылу и отправка на фронт гуманитарной помощи, различимого оборудования. Мы принимали законы, которые помогают трудоустраиваться на работу тем, кто вернулся из зоны СВО, в основном это те, кто вернулся по ранению, и добровольцы батальона „Тигр“. Они получают меру поддержки. 30 тысяч рублей к окладу при трудоустройстве в краевые организации. Сейчас ведем строительство двух корпусов центра реабилитации. Задачи, которые были связаны с поддержкой фронта, выполняются всеми дальневосточниками. Каждая семья, каждый район делает все, чтобы приблизить Победу, чтобы быстрее ребята вернулись домой», — подчеркнул Олег Кожемяко.
С началом 2025 года в Приморье начался новый этап социально-экономического развития — об этом свидетельствуют заявления главы региона Олега Кожемяко. Край ждет активная фаза реализации мастер-планов, создание МТОР и увеличение темпов строительства социального жилья.
Так мастер-планы городов являются одним из ключевых инструментов стратегического развития территорий. В регионе запланировано финансирование в объеме 45 миллиардов рублей на ближайшие три года, и еще дополнительно 22 миллиарда. До 2030 года в рамках реализации мастер-планов предусмотрено 436 мероприятий, с финансированием из всех источников около 1,4 триллиона рублей.
«Задачи 2025 года определил и Юрий Петрович Трутнев в своем докладе. Они были сформированы в мастер-планах. Мы выделили необходимые денежные средства, 45 миллиардов заложили на трехлетку. Для их выполнения нужен жесткий контроль. У нас в этом году также задачи — развернуть работу по Международной ТОР, продолжить строительство жилья и объектов социального значения, в том числе при помощи мер поддержки из федерального бюджета, единой субсидии, сохранить динамику роста ВРП и индекса производства — это позволит видеть перспективы развития региона на долгосрочный период», — отметил Олег Кожемяко.
Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев подчеркнул, что каждый глава региона, каждый чиновник и сотрудник институтов развития Дальнего Востока и Арктики должен работать, понимая всю степень ответственности перед территорией и всей страной.
«В завершение ещё раз повторю: от качества нашей общей работы зависит жизнь и благополучие 10,5 миллиона жителей Дальнего Востока и Арктики, развитие этих огромных территорий. Надо с уважением относиться к доверию людей и доверию Президента», — подвёл итоги двухдневного обсуждения Юрий Трутнев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в России запущен официальный интернет-ресурс, посвященный годовщине разгрома нацизма.