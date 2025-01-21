Снова в топе: успехи Приморья отметил Юрий Трутнев на январских слушаниях

По словам Олега Кожемяко, с 2022 года регион потратил на оказание помощи участникам СВО и их семьям уже 9 миллиардов рублей. В Приморье действует 35 мер соцподдержки этой категории населения. Причем регион стал одним из первых среди субъектов России, где детям погибших участников СВО или тех, кто стал инвалидами первой группы, предоставляется денежная выплата для приобретения или строительства жилья.