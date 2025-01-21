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Posted 21 января, 04:15

Published 21 января, 04:15

Modified 21 января, 04:17

Updated 21 января, 04:17

Старые сказки о главном: в Приморье каждое второе сообщение о тиграх — фейк

Старые сказки о главном: в Приморье каждое второе сообщение о тиграх — фейк

21 января 2025, 04:15
Сюжет
Амурский тигр
Центр «Амурский тигр» провел анализ сообщений о встречах с тиграми в Приморском крае. По данным директора центра, около 50% информации о появлении хищников оказывается недостоверной.

По словам руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, значительная часть сообщений поступает через мессенджеры и социальные сети, где активно распространяются старые видеозаписи и фотографии. Отмечены случаи намеренной дезинформации, когда за следы тигра выдаются отпечатки лап собак.

Директор центра подчеркивает, что в последнее время участились случаи распространения заведомо ложной информации через неофициальные каналы связи. За недостоверные сообщения о хищниках уже вынесены два судебных решения в Хасанском районе.

Центр «Амурский тигр» призывает жителей Приморья проверять информацию и пользоваться официальными каналами связи для сообщений о встречах с тиграми. При этом руководство центра напоминает об ответственности за распространение ложных сведений.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Социальные сети#Тигры#Хасанский район#Приморский край#Амурский тигр#Приморье#Мессенджеры
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