Старые сказки о главном: в Приморье каждое второе сообщение о тиграх — фейк

Posted 21 января, 04:15
Published 21 января, 04:15
Modified 21 января, 04:17
Updated 21 января, 04:17
По словам руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, значительная часть сообщений поступает через мессенджеры и социальные сети, где активно распространяются старые видеозаписи и фотографии. Отмечены случаи намеренной дезинформации, когда за следы тигра выдаются отпечатки лап собак.
Директор центра подчеркивает, что в последнее время участились случаи распространения заведомо ложной информации через неофициальные каналы связи. За недостоверные сообщения о хищниках уже вынесены два судебных решения в Хасанском районе.
Центр «Амурский тигр» призывает жителей Приморья проверять информацию и пользоваться официальными каналами связи для сообщений о встречах с тиграми. При этом руководство центра напоминает об ответственности за распространение ложных сведений.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.