«Страдания начинаются»: грузовик полностью перекрыл дорогу во Владивостоке — видео

ДТП заблокировало движение на одной из улиц Владивостока

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Мучительный «квест» автомобилистов объявляется открытым, — длинномер стал препятствием посреди трассы во Владивостоке. Очевидец предположил, что транспорт «зацепился» за леера.