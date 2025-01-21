«Страдания начинаются»: грузовик полностью перекрыл дорогу во Владивостоке — видео

Posted 21 января, 07:56
Published 21 января, 07:56
Modified 21 января, 07:58
Updated 21 января, 07:58
Грузовик, судя по кадрам, учудил проблемное дорожное происшествие на Выселковой в дальневосточной столице. Длинномер полностью перегородил дорогу. Свидетель столпотворения предполагает, что машина зацепилась за леерное ограждение.
Вероятно, автомобилисты оказались в жуткой пробке из-за большегруза, который не вписался в поворот.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тройное столкновение перегородило проезжую часть в Артеме. Водитель автобуса не пропустил легкового автомобиля спровоцировал аварию.