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Posted 21 января, 07:56

Published 21 января, 07:56

Modified 21 января, 07:58

Updated 21 января, 07:58

ДТП заблокировало движение на одной из улиц Владивостока

«Страдания начинаются»: грузовик полностью перекрыл дорогу во Владивостоке — видео

21 января 2025, 07:56
Фото: vostokmedia.com.

ДТП заблокировало движение на одной из улиц Владивостока

Сюжет
Дорога
Мучительный «квест» автомобилистов объявляется открытым, — длинномер стал препятствием посреди трассы во Владивостоке. Очевидец предположил, что транспорт «зацепился» за леера.

Грузовик, судя по кадрам, учудил проблемное дорожное происшествие на Выселковой в дальневосточной столице. Длинномер полностью перегородил дорогу. Свидетель столпотворения предполагает, что машина зацепилась за леерное ограждение.

Вероятно, автомобилисты оказались в жуткой пробке из-за большегруза, который не вписался в поворот.

Видео: dpscontrol_public.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тройное столкновение перегородило проезжую часть в Артеме. Водитель автобуса не пропустил легкового автомобиля спровоцировал аварию.

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