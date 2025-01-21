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Posted 21 января, 03:39

Published 21 января, 03:39

Modified 21 января, 03:41

Updated 21 января, 03:41

Очередной автомобиль уходит под воду в Приморском крае

«Тачка села»: рыбак на внедорожнике попал в ледяной конфуз в Приморье — видео

21 января 2025, 03:39
Фото: vostokmedia.com.

Очередной автомобиль уходит под воду в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Аномальное тепло плавит лед в Приморском крае, а любителям рыбки наплевать. Они лезут на водоемы, забывая о собственной безопасности.

На реке Петровке в Шкотовском районе очередной рыбак попал в конфуз, сообщают в новых медиа. Мужчина взывает о помощи, — автомобиль угодил под лед передними колесами. «Тачка села. Есть кто на джипах? Приедьте, дерните», — обратился любитель зимней рыбалки к пользователям социальных сетей.

Нашелся ли смельчак, который вытащил внедорожник из воды? — Неизвестно.

Видео: Трепанг ДВ.

Судя по всему, фанатов наваги не беспокоят плюсовые температуры, которые уничтожают лед в Приморском крае. Многие жители Приморского края в недоумении от беспечных рыбаков. Студент из Конго Чарли тоже колко высказался о рисковых мужчинах с удочками.

Что владивостокцу рыбалка, того Чарли не понять: чем удивлён студент из Конго — видео
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