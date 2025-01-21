«Тачка села»: рыбак на внедорожнике попал в ледяной конфуз в Приморье — видео

Posted 21 января, 03:39
Published 21 января, 03:39
Modified 21 января, 03:41
Updated 21 января, 03:41
На реке Петровке в Шкотовском районе очередной рыбак попал в конфуз, сообщают в новых медиа. Мужчина взывает о помощи, — автомобиль угодил под лед передними колесами. «Тачка села. Есть кто на джипах? Приедьте, дерните», — обратился любитель зимней рыбалки к пользователям социальных сетей.
Нашелся ли смельчак, который вытащил внедорожник из воды? — Неизвестно.
Судя по всему, фанатов наваги не беспокоят плюсовые температуры, которые уничтожают лед в Приморском крае. Многие жители Приморского края в недоумении от беспечных рыбаков. Студент из Конго Чарли тоже колко высказался о рисковых мужчинах с удочками.