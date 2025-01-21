«Тачка села»: рыбак на внедорожнике попал в ледяной конфуз в Приморье — видео

Судя по всему, фанатов наваги не беспокоят плюсовые температуры, которые уничтожают лед в Приморском крае. Многие жители Приморского края в недоумении от беспечных рыбаков. Студент из Конго Чарли тоже колко высказался о рисковых мужчинах с удочками.