Умирала вдали от семьи: как незнакомка излечила душу жительницы Приморья

Объятия — это не просто физический контакт. Они представляют собой мощный инструмент для выражения любви, заботы и поддержки. В условиях современного мира, где стресс и одиночество становятся все более распространенными, такие простые действия, как обнимание, могут иметь глубокое значение. Празднование этого дня в России и других странах подчеркивает важность человеческих отношений и взаимопонимания.