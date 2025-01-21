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Posted 21 января, 04:20

Published 21 января, 04:20

Modified 21 января, 04:22

Updated 21 января, 04:22

Как объятия вдохновляют жителей Приморского края и придают им силы?

Умирала вдали от семьи: как незнакомка излечила душу жительницы Приморья

21 января 2025, 04:20
Фото: Изображение Midjourney.

Как объятия вдохновляют жителей Приморского края и придают им силы?

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Международный день объятий, 21 января, стал символом дружбы и тепла, объединяющим людей всего мира. Этот праздник возник в 80х годах, когда группа молодёжи в Австралии, вдохновлённая одиночеством парня в аэропорту, начала акцию «Бесплатные объятия». Так ли они необходимы? — отвечали жители Приморья.

Ученые доказали, что физическая близость не только укрепляет социальные связи, но и способствуют улучшению психического и физического здоровья. Они повышают уровень окситоцина — гормона, отвечающего за чувство доверия и безопасности, что особенно важно в условиях современного стресса. К слову, объятия помогают снизить уровень тревожности и депрессии. Анна, жительница Приморского края, в 2021 году узнала об этом не по наслышке.

Порой «обнимашки» связаны не только со счастливыми моментами, но и с печальными, даже опасными. Наша собеседница поведала о том, как поддержка незнакомого человека помогла ей преодолеть смертельно опасную болезнь.

Фото: 1MI

Человек нуждается в человеке

«Я заболела коронавирусом будучи беременной. Вирус распространялся по организму стремительно и с осложнениями, так как срок был уже большой, — иммунитет ослаблен. Было очень страшно, ведь меня госпитализировали в чужой город. Я долгое время была без родных. Когда наступил пик болезни, — самая чудовищная неделя в моей жизни, — я остро нуждалась в поддержке», — рассказала девушка.

Три дня Анна мучилась от панических атак и тотальной беспомощности. Очередная бессонная ночь стала для нее адовой, — она начала задыхаться от кома в горле, который накатывал с новой силой ежеминутно. Слезы уже текли по щекам, но она понимала, что ей нельзя допускать истерики.

«Слезы — это сопли, осложненное дыхание. А мне каждый вздох давался тяжело в кислородной маске», — отметила женщина.

В какой-то момент она поняла, что вот-вот сорвется и начнет реветь. Именно в этот момент Анна почувствовала чью-то руку на своем плече.

«Ко мне подошла медсестра, а я даже не слышала этого, так как пыталась справиться с эмоциями. Она обняла меня за плечи и проговорила слова, которые придавали мне силы на протяжении нескольких месяцев реабилитации», — заявила собеседница.

Добрая незнакомка, крепко обнимая пациентку, проговорила «Ты боец! Ты невероятно сильная! Я верю, ты справишься, как стойкий оловянный солдатик. Да, сейчас очень тяжело, но тебе есть за что бороться. Ты нужна семье и той малышке, которая в твоем животике».

Слезы начали отступать. Дыхание стабилизировалось.

«В тот момент я поняла, насколько важна поддержка, пусть даже незнакомого человека, в критических ситуациях. После этого случая семейные объятия стали для меня не просто формальной процедурой на встречах с родственниками. Ведь в них кроется нечто большее, чем просто физическая близость», — считает Анна.
Фото: 1MI

Нередко объятия становятся отличным способом поддержки, но иногда они имеют иную силу. Виктория поделилась тем, как «обнимашки» становятся причиной эйфории.

«В восьмом классе мне очень нравился парень, который учился в другой школе. Мы редко с ним пересекались, но симпатия витала в воздухе на протяжении года. Через год в марте от все-таки сделал первый шаг и мы стали встречаться. Счастью не было предела. Первая влюбленность — это чудесно. Восьмого марта мы прогулялись в парке около моего дома, молодой человек проводил меня до подъезда. Затем он достал из внутреннего кармана куртки шоколадку с открыткой и подарил мне. На прощание первые объятия, да еще какие», — улыбнулась Вика.

Куртка парня была расстегнута, поэтому, когда он обнял даму сердца, она впервые почувствовала чем пахнет ее избранник.

«Это был волшебный момент. Меня будто током „шибануло“ и бабочки летали в животе одновременно. Я до сих пор помню запах парфюма», — рассказала Виктория.
Фото: Изображение Midjourney

Объятия — это не просто физический контакт. Они представляют собой мощный инструмент для выражения любви, заботы и поддержки. В условиях современного мира, где стресс и одиночество становятся все более распространенными, такие простые действия, как обнимание, могут иметь глубокое значение. Празднование этого дня в России и других странах подчеркивает важность человеческих отношений и взаимопонимания.

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