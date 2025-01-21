Умирала вдали от семьи: как незнакомка излечила душу жительницы Приморья

Posted 21 января, 04:20
Published 21 января, 04:20
Modified 21 января, 04:22
Updated 21 января, 04:22
Ученые доказали, что физическая близость не только укрепляет социальные связи, но и способствуют улучшению психического и физического здоровья. Они повышают уровень окситоцина — гормона, отвечающего за чувство доверия и безопасности, что особенно важно в условиях современного стресса. К слову, объятия помогают снизить уровень тревожности и депрессии. Анна, жительница Приморского края, в 2021 году узнала об этом не по наслышке.
Порой «обнимашки» связаны не только со счастливыми моментами, но и с печальными, даже опасными. Наша собеседница поведала о том, как поддержка незнакомого человека помогла ей преодолеть смертельно опасную болезнь.
«Я заболела коронавирусом будучи беременной. Вирус распространялся по организму стремительно и с осложнениями, так как срок был уже большой, — иммунитет ослаблен. Было очень страшно, ведь меня госпитализировали в чужой город. Я долгое время была без родных. Когда наступил пик болезни, — самая чудовищная неделя в моей жизни, — я остро нуждалась в поддержке», — рассказала девушка.
Три дня Анна мучилась от панических атак и тотальной беспомощности. Очередная бессонная ночь стала для нее адовой, — она начала задыхаться от кома в горле, который накатывал с новой силой ежеминутно. Слезы уже текли по щекам, но она понимала, что ей нельзя допускать истерики.
«Слезы — это сопли, осложненное дыхание. А мне каждый вздох давался тяжело в кислородной маске», — отметила женщина.
В какой-то момент она поняла, что вот-вот сорвется и начнет реветь. Именно в этот момент Анна почувствовала чью-то руку на своем плече.
«Ко мне подошла медсестра, а я даже не слышала этого, так как пыталась справиться с эмоциями. Она обняла меня за плечи и проговорила слова, которые придавали мне силы на протяжении нескольких месяцев реабилитации», — заявила собеседница.
Добрая незнакомка, крепко обнимая пациентку, проговорила «Ты боец! Ты невероятно сильная! Я верю, ты справишься, как стойкий оловянный солдатик. Да, сейчас очень тяжело, но тебе есть за что бороться. Ты нужна семье и той малышке, которая в твоем животике».
Слезы начали отступать. Дыхание стабилизировалось.
«В тот момент я поняла, насколько важна поддержка, пусть даже незнакомого человека, в критических ситуациях. После этого случая семейные объятия стали для меня не просто формальной процедурой на встречах с родственниками. Ведь в них кроется нечто большее, чем просто физическая близость», — считает Анна.
Нередко объятия становятся отличным способом поддержки, но иногда они имеют иную силу. Виктория поделилась тем, как «обнимашки» становятся причиной эйфории.
«В восьмом классе мне очень нравился парень, который учился в другой школе. Мы редко с ним пересекались, но симпатия витала в воздухе на протяжении года. Через год в марте от все-таки сделал первый шаг и мы стали встречаться. Счастью не было предела. Первая влюбленность — это чудесно. Восьмого марта мы прогулялись в парке около моего дома, молодой человек проводил меня до подъезда. Затем он достал из внутреннего кармана куртки шоколадку с открыткой и подарил мне. На прощание первые объятия, да еще какие», — улыбнулась Вика.
Куртка парня была расстегнута, поэтому, когда он обнял даму сердца, она впервые почувствовала чем пахнет ее избранник.
«Это был волшебный момент. Меня будто током „шибануло“ и бабочки летали в животе одновременно. Я до сих пор помню запах парфюма», — рассказала Виктория.
Объятия — это не просто физический контакт. Они представляют собой мощный инструмент для выражения любви, заботы и поддержки. В условиях современного мира, где стресс и одиночество становятся все более распространенными, такие простые действия, как обнимание, могут иметь глубокое значение. Празднование этого дня в России и других странах подчеркивает важность человеческих отношений и взаимопонимания.