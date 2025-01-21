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Posted 21 января, 07:08

Published 21 января, 07:08

Modified 21 января, 07:11

Updated 21 января, 07:11

Размер выплаты для заключивших контракт на участие в СВО увеличили в Приморье

В совокупности — 1400000: региональную выплату контрактникам увеличили в Приморье

21 января 2025, 07:08
Фото: Иван Дякин. primorsky.ru.

Размер выплаты для заключивших контракт на участие в СВО увеличили в Приморье

Сюжет
Выплаты
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение об увеличении на 200 тысяч рублей региональной части выплаты заключившим контракт на участие в специальной военной операции. Теперь общий размер выплаты — вместе с федеральной частью — составит 1 миллион 400 тысяч рублей.

Именно такую сумму будут получать те, кто заключит контракт с 20 января 2025 года, сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики. И неважно, будет ли заключивший контракт проходить службу в Росгвардии, в воинской части или «именном» подразделении.

Также в положение о выплате внесены изменения, о которых говорил президент России Владимир Путин: отныне на выплату материальной помощи имеют право военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в ходе отражения вооруженного вторжения и вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Если вы готовы заключить контракт на военную службу, позвоните по официальному номеру: 8 914 792 32 17.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье проходит особая акция для участников СВО и членов их семей.

Всё — бесплатно: в Приморье проходит акция для участников СВО и их семей
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#Новости#Общество#Владивосток#Выплаты#СВО#Приморский край
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