В совокупности — 1400000: региональную выплату контрактникам увеличили в Приморье

Posted 21 января, 07:08
Published 21 января, 07:08
Modified 21 января, 07:11
Updated 21 января, 07:11
Именно такую сумму будут получать те, кто заключит контракт с 20 января 2025 года, сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики. И неважно, будет ли заключивший контракт проходить службу в Росгвардии, в воинской части или «именном» подразделении.
Также в положение о выплате внесены изменения, о которых говорил президент России Владимир Путин: отныне на выплату материальной помощи имеют право военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в ходе отражения вооруженного вторжения и вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
Если вы готовы заключить контракт на военную службу, позвоните по официальному номеру: 8 914 792 32 17.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье проходит особая акция для участников СВО и членов их семей.