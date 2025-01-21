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Posted 21 января, 02:16

Published 21 января, 02:16

Modified 21 января, 02:18

Updated 21 января, 02:18

Культурные институции Приморского края присоединились к акции «Музейная неделя»

Всё — бесплатно: в Приморье проходит акция для участников СВО и их семей

21 января 2025, 02:16
Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева.

Культурные институции Приморского края присоединились к акции «Музейная неделя»

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Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Ведущие культурные институции Приморского края, в том числе Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева и Приморская краевая картинная галерея, присоединились к всероссийской акции «Музейная неделя» (0+) — для участников СВО и членов их семей.

Все экскурсии и события, которые предлагают культурные институции для этой участников СВО и членов их семей проходят бесплатно.

— Мы приглашаем военнослужащих с семьями в гости во все свои филиалы и на открытые для посещения объекты Владивостокской крепости, — рассказали в пресс-службе музея имени Арсеньева. — Для вас — экскурсии по постоянным экспозициям в основном корпусе музея и всех его филиалах, мастер-классы для детей (6+) и образовательные программы для подростков (12+).

Интересные экскурсии по постоянным (6+) и временным экспозициям (6+) предлагают также Музей города (ул. Петра Великого, 6), дом-музей семьи Сухановых (ул. Суханова, 9), дом -музей Владимира Арсеньева (ул. Арсеньева 7).

Можно побывать и на экскурсиях на фортах Владивостокской крепости (6+).

— Выбирайте, приходите, воспользуйтесь возможностью посетить всё, что вам интересно, — обратились к участникам СВО и членам их семей в музее. — Познакомиться с программой до конца недели, выбрать подходящее для семьи событие, записаться на детские мероприятия можно на сайте музея.

В Приморской краевой картинной галерее бесплатные экскурсии проходят до 24 января включительно: в 14 часов — по выставке «Василий Поленов. Семья художников» (6+);
в 15 часов — сеанс диорамы Василия Поленова «Кругосветное путешествие» (6+).

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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