Всё — бесплатно: в Приморье проходит акция для участников СВО и их семей

— Выбирайте, приходите, воспользуйтесь возможностью посетить всё, что вам интересно, — обратились к участникам СВО и членам их семей в музее. — Познакомиться с программой до конца недели, выбрать подходящее для семьи событие, записаться на детские мероприятия можно на сайте музея.