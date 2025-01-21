Всё — бесплатно: в Приморье проходит акция для участников СВО и их семей

Posted 21 января, 02:16
Published 21 января, 02:16
Modified 21 января, 02:18
Updated 21 января, 02:18
Все экскурсии и события, которые предлагают культурные институции для этой участников СВО и членов их семей проходят бесплатно.
— Мы приглашаем военнослужащих с семьями в гости во все свои филиалы и на открытые для посещения объекты Владивостокской крепости, — рассказали в пресс-службе музея имени Арсеньева. — Для вас — экскурсии по постоянным экспозициям в основном корпусе музея и всех его филиалах, мастер-классы для детей (6+) и образовательные программы для подростков (12+).
Интересные экскурсии по постоянным (6+) и временным экспозициям (6+) предлагают также Музей города (ул. Петра Великого, 6), дом-музей семьи Сухановых (ул. Суханова, 9), дом -музей Владимира Арсеньева (ул. Арсеньева 7).
Можно побывать и на экскурсиях на фортах Владивостокской крепости (6+).
— Выбирайте, приходите, воспользуйтесь возможностью посетить всё, что вам интересно, — обратились к участникам СВО и членам их семей в музее. — Познакомиться с программой до конца недели, выбрать подходящее для семьи событие, записаться на детские мероприятия можно на сайте музея.
В Приморской краевой картинной галерее бесплатные экскурсии проходят до 24 января включительно: в 14 часов — по выставке «Василий Поленов. Семья художников» (6+);
в 15 часов — сеанс диорамы Василия Поленова «Кругосветное путешествие» (6+).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Приморский край пополнит золотой фонд российского искусства.