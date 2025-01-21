«Закончим войны»: пришёл новый президент — что сказал Путин

Posted 21 января, 01:00
Published 21 января, 01:00
Modified 21 января, 01:02
Updated 21 января, 01:02
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп решительно прошёлся по всей актуальной мировой повестке и заявил, что будет «тем человеком, который устанавливает мир во всем мире. Мы закончим войны, даже в которые не вступили», — пишут «Новые Известия»
Свое начавшееся президентство и грядущие четыре года жизни США он назвал «Золотым веком Америки, который начинается сегодня».
О том, что, собственно говоря, будет представлять этот золотой век в деталях, можно судить по заявлениям Дональда Трампа в ходе речи во время инаугурации.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отметил, что российская сторона видит заявления избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по вине РФ уходящей администрацией. Он отметил, что российская сторона слышит также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона, безусловно, приветствует такой настрой и поздравляет избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность.