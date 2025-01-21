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Posted 21 января, 01:00

Published 21 января, 01:00

Modified 21 января, 01:02

Updated 21 января, 01:02

Президент России поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность

«Закончим войны»: пришёл новый президент — что сказал Путин

21 января 2025, 01:00
Фото: kremlin.ru.

Президент России поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность

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НИ
В США прошла церемония инаугурации Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин поздравил 47-го президента США со вступлением в должность и отметил, что Россия приветствует заявления Трампа о «необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны».

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп решительно прошёлся по всей актуальной мировой повестке и заявил, что будет «тем человеком, который устанавливает мир во всем мире. Мы закончим войны, даже в которые не вступили», — пишут «Новые Известия»

Свое начавшееся президентство и грядущие четыре года жизни США он назвал «Золотым веком Америки, который начинается сегодня».

О том, что, собственно говоря, будет представлять этот золотой век в деталях, можно судить по заявлениям Дональда Трампа в ходе речи во время инаугурации.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отметил, что российская сторона видит заявления избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по вине РФ уходящей администрацией. Он отметил, что российская сторона слышит также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона, безусловно, приветствует такой настрой и поздравляет избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность.

Поцелуй под шляпу: в США прошла инаугурация Дональда Трампа
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#Новости#Общество#Россия#Владимир Путин#США#НИ#Третья мировая война#Политика#Мир#Инаугурация#Трамп
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