«Закончим войны»: пришёл новый президент — что сказал Путин

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отметил, что российская сторона видит заявления избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по вине РФ уходящей администрацией. Он отметил, что российская сторона слышит также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона, безусловно, приветствует такой настрой и поздравляет избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность.