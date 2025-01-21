«Жуть среди января»: хищники пробуждаются в разгаре зимы в Приморье — видео

Posted 21 января, 06:34
Published 21 января, 06:34
Modified 21 января, 06:36
Updated 21 января, 06:36
В Лазовском районе январская весна в самом разгаре, сообщают в новых медиа. Жители региона только свыклись с плюсовыми температурами за окном, теперь местному населению приходится привыкать к пробуждению природы.
Приморцы делятся кадрами, на которых запечатлена змея. Чешуйчатая особа бодро ползет по сухой траве, предвкушая теплый сезон.
Бедолага не подозревает, что потепление обманчиво, — совсем скоро циклон принесет ухудшение синоптической обстановки в Приморском крае.