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Posted 21 января, 06:34

Published 21 января, 06:34

Modified 21 января, 06:36

Updated 21 января, 06:36

Змея вышла из спячки в Приморском крае

«Жуть среди января»: хищники пробуждаются в разгаре зимы в Приморье — видео

21 января 2025, 06:34
Фото: 1MI.

Змея вышла из спячки в Приморском крае

Сюжет
Природа
Природа продолжает шокировать жителей Приморского края. Привыкнуть к весенней жаре было непросто, но свыкнуться с тем, что хищники выходят из спячки, еще сложнее.

В Лазовском районе январская весна в самом разгаре, сообщают в новых медиа. Жители региона только свыклись с плюсовыми температурами за окном, теперь местному населению приходится привыкать к пробуждению природы.

Видео: Погода 25 регион.

Приморцы делятся кадрами, на которых запечатлена змея. Чешуйчатая особа бодро ползет по сухой траве, предвкушая теплый сезон.

Бедолага не подозревает, что потепление обманчиво, — совсем скоро циклон принесет ухудшение синоптической обстановки в Приморском крае.

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