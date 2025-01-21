Зимний «ад» начнется с Владивостока: метель и штормовой ветер обрушатся на Приморье

По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, кардинальные перемены в тропосфере спровоцируют изменения в синоптической обстановке края. Сразу несколько циклонов образуются на территории Китая и Желтого моря. Один из них обрушится на регион, — сначала зимние осадки ударят по дальневосточной столице. затем пройдут к северу по восточному побережью.