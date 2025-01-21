Зимний «ад» начнется с Владивостока: метель и штормовой ветер обрушатся на Приморье

Posted 20 января, 23:26
Published 20 января, 23:26
Modified 20 января, 23:28
Updated 20 января, 23:28
По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, кардинальные перемены в тропосфере спровоцируют изменения в синоптической обстановке края. Сразу несколько циклонов образуются на территории Китая и Желтого моря. Один из них обрушится на регион, — сначала зимние осадки ударят по дальневосточной столице. затем пройдут к северу по восточному побережью.
Уже 27 января во Владивостоке начнется снег. В ночь на 28 число непогода усилится. Метель объединится с штормовым ветром в восточных районах. На западе осадки ожидаются более спокойными.
Жителям края рекомендуется следить за погодной обстановкой и сообщениями синоптиков. Ведь в регионе не исключено введение режима повышенной готовности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весенняя оттепель пробуждает живую природу Приморского края.