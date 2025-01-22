Автомобили GAC со скидками более 700 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг

Модели GS3 и M8 — новинки на российском рынке. Их продажи стартовали в нашей стране в прошлом году и составили 17,5% от общего объёма автомобилей GAC, выданных в ВТБ Лизинг. GS8 второго поколения появились в России в середине 2023 года и с того момента составляют основную долю продаж марки, осуществляемых лизинговой компанией. Доля GAC GS8 в продажах всех автомобилей бренда в ВТБ Лизинг составила 77% и 81% в 2023 и 2024 годах соответственно. В целом же, лизинговая компания выдала в прошлом году в 3,5 раза больше автомобилей бренда, чем в позапрошлом.