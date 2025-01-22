Демешин держит на личном контроле вопрос развития острова Большой Уссурийский

Зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева доложила о реализации мероприятий по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры — подъездной автодороги, насыпной площадки и пункта пропуска. В частности, она рассказала, что строить подъездную трассу начнут уже весной этого года, а завершить работы планируется в 2027 году, когда будет возведён пункт пропуска. К этому сроку дорога с асфальтобетонным покрытием будет полностью готова.