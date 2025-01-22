Демешин держит на личном контроле вопрос развития острова Большой Уссурийский

Posted 22 января, 03:45
Published 22 января, 03:45
Modified 22 января, 03:48
Updated 22 января, 03:48
Зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева доложила о реализации мероприятий по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры — подъездной автодороги, насыпной площадки и пункта пропуска. В частности, она рассказала, что строить подъездную трассу начнут уже весной этого года, а завершить работы планируется в 2027 году, когда будет возведён пункт пропуска. К этому сроку дорога с асфальтобетонным покрытием будет полностью готова.
— Строительство дороги имеет полное финансовое обеспечение. Заложено 3,1 млрд средств федерального бюджета и 400 млн средств регионального бюджета. До конца января объект будет выставлен на аукцион для определения подрядчика, — доложила Ирина Горбачева.
Общая площадь насыпи для расположения ключевых объектов составит 30 гектаров. Для её создания потребуется около 2 миллионов кубометров песка и 52 тысячи кубометров скальной породы. Работы по отсыпке займут два года, начать их планируется также этой весной.
Что касается автомобильного пункта пропуска, в этом году начнется его проектирование. Как рассказал директор Хабаровского филиала ФГКУ Росгранстрой Камиль Галимов, руководство Росгранстроя планирует использовать проектные решения, которые уже применены в Амурской области, что позволит ускорить процесс.
И.о. министра экономического развития края Валентина Филоненко рассказала о проекте концепции развития острова Большой Уссурийский. Он предусматривает создание зоны международного сотрудничества, Парка дружбы, агрокластера, экспоцентра, объектов рекреационной, транспортно-логистической инфраструктуры и других объектов. Реализовать его планируется в четыре этапа.
Дмитрий Демешин поставил задачу правительству края предусмотреть в концепции проекты индустриальных парков и технопарков.
— Это росийско-китайская территория, нам нужно здесь создавать технологические аспекты развития нашей страны, — подчеркнул губернатор.
Кроме того, губернатор дал поручение проработать вопрос по созданию зоны малоэтажной жилой застройки.
Дмитрий Демешин отметил, к началу строительства объектов транспортной и приграничной инфраструктуры должна быть готова концепция развития острова и пул инвесторов, желающих участвовать в реализации проекта.
— Для этого нам нужно зонирование острова, нужно понимать, где будет малоэтажная жилая застройка, где мы обустроим пляжи для наших жителей, где будут индустриальные парки, пункт погранперехода. После этого утвердим пул инвесторов, которые захотят зайти на остров, и будем их поддерживать во всех их начинаниях, — заявил глава Хабаровского края.
Губернатор также подчеркнул, что все планы по развитию приграничной территории будут синхронизированы с китайской стороной.
Для привлечения инвесторов на территорию острова Большой Уссурийский будет распространен преференциальный режим ТОР «Хабаровск». Как сообщила директор АО «КРДВ Хабаровск» Ирина Серова, реализация этого мероприятия планируется уже в текущем году.
Напомним, концепция совместного освоения острова Большой Уссурийский была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин держит вопрос развития острова Большой Уссурийский на личном контроле. Он рассматривает эту территорию как стратегическую с точки зрения развития экономики региона. При этом перед губернатором и правительством Хабаровского края сегодня стоит непростая задача — остров Большой Уссурийский нужно осваивать практически с нуля, что потребует значительных усилий.