День студента 2025 в Приморье: дата, история праздника и традиции

Международный День студента имеет глубокие исторические корни. Его история началась в 1939 году, когда Чехословакия была оккупирована нацистами. 28 октября чешские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования своего государства. Однако акция была жестоко подавлена: войска разогнали демонстрантов, а одного из лидеров — студента-медика Яна Оплетала — застрелили. Его похороны, состоявшиеся 15 ноября, превратились в новую антифашистскую акцию. В ответ нацисты штурмовали Чешский университет, окружили студенческие общежития и отправили более тысячи человек в концлагеря, а некоторых студентов и активистов казнили. Через два года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, борющихся против фашизма, где было решено сделать 17 ноября Всемирным днем студентов.