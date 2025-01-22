День студента 2025 в Приморье: дата, история праздника и традиции

Posted 22 января, 01:13
Published 22 января, 01:13
Modified 22 января, 01:13
Updated 22 января, 01:13
Татьянин день — один из самых любимых и узнаваемых праздников в России. Он отмечается 25 января и имеет двойное значение: это и день памяти святой Татьяны Римской, и День российского студенчества. В 2025 году, как и всегда, праздник выпадет на ту же дату. История этого дня удивительна: он объединяет в себе религиозные, культурные и образовательные традиции, которые формировались на протяжении столетий.
Святая Татьяна жила в Риме на рубеже II–III веков. Родители воспитали ее в христианской вере, и, достигнув совершеннолетия, она решила посвятить свою жизнь служению Богу, приняв обет безбрачия. Татьяна помогала бедным и нуждающимся, но ее жизнь трагически оборвалась во время гонений на христиан при императоре Александре Севере.
Согласно преданию, Татьяну схватили и пытались заставить поклониться языческому богу Аполлону. Когда она отказалась, ее подвергли жестоким пыткам, но следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела. В конце концов, святая была казнена. Ее память почитается как в православной, так и в католической церкви, хотя даты празднования различаются.
История Дня студента началась гораздо позже — в XVIII веке. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Инициатором создания вуза стал известный государственный деятель Иван Шувалов, а его соратником — великий ученый Михаил Ломоносов.
Интересно, что дата подписания указа была выбрана не случайно. Шувалов приурочил это событие к именинам своей матери — Татьяны Ростиславской. Таким образом, день памяти святой Татьяны стал и днем рождения первого университета в России.
Со временем Московский университет стал ведущим вузом страны, а его студенты начали отмечать 25 января как свой праздник. В XIX веке этот день превратился в масштабное событие, которое отмечали с особым размахом.
Одной из главных традиций Татьяниного дня был молебен в домовой церкви Московского университета, посвященной святой Татьяне. Эта традиция возродилась в 1990-е годы, когда храм вернули верующим и университетскому сообществу.
После молебна начинается светская часть праздника. Ректор университета произносит торжественную речь, а затем, по современной традиции, разливает студентам медовуху. Этот напиток символизирует радость и единство студенческого братства.
В XIX веке студенты отмечали Татьянин день с особым размахом. Москва в этот день буквально оживала: улицы заполнялись шумными компаниями, а полиция смотрела на это сквозь пальцы. Известный москвовед Владимир Гиляровский писал, что в этот день студенты могли позволить себе больше, чем обычно, а полицейские даже получали указания не вмешиваться.
Сегодня традиция гуляний сохранилась, хотя и в более спокойной форме. Студенты собираются в кафе, устраивают концерты и фестивали, а также участвуют в различных мероприятиях, организованных вузами.
Международный День студента имеет глубокие исторические корни. Его история началась в 1939 году, когда Чехословакия была оккупирована нацистами. 28 октября чешские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования своего государства. Однако акция была жестоко подавлена: войска разогнали демонстрантов, а одного из лидеров — студента-медика Яна Оплетала — застрелили. Его похороны, состоявшиеся 15 ноября, превратились в новую антифашистскую акцию. В ответ нацисты штурмовали Чешский университет, окружили студенческие общежития и отправили более тысячи человек в концлагеря, а некоторых студентов и активистов казнили. Через два года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, борющихся против фашизма, где было решено сделать 17 ноября Всемирным днем студентов.
Сегодня этот день отмечается в разных странах, но многие университеты также имеют свои уникальные традиции. Например, в США одним из самых ярких студенческих праздников является Hasty Pudding (\"Ленивый пудинг\»), который проводится в Гарвардском университете. Это костюмированный карнавал, где студенты веселятся и устраивают шуточные представления.
В Великобритании студенты отмечают Rag Week (\"Неделя благотворительности\»). Это целая неделя праздников, во время которой проходят костюмированные шествия, спортивные забеги по барам, шутки и конкурсы. Главная цель — не только повеселиться, но и собрать средства на благотворительные цели.
Во Франции нет единой даты для празднования Дня студента. Каждое учебное заведение выбирает свой день, когда проводится Gala (\"Торжественный прием\»). После официальной части студенты устраивают вечеринки, концерты, выезжают на природу или просто собираются в больших компаниях.
В Португалии после майской сессии в университетах Порто и Коимбра проходит праздник Кейма (\"Сжигание ленточек\»). Он начинается в полночь с пения песен у памятника одному из португальских королей. Весь день в городском парке выступают музыканты, а кульминацией становится торжественное шествие студентов в форме своего университета. Участники держат палочки с лентами, которые сжигаются после церковной службы на стадионе.
В Болгарии студенты отмечают свой праздник 8 декабря. Эта дата связана с Софийским университетом им. Климента Охридского. В этот день все вузы страны закрыты, и студенты собираются в больших шумных компаниях, чтобы весело провести время.