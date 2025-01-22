До +2°C, гололед и снег: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, с возможным небольшим снегом в начале ночи и без осадков днем. На дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный до сильного, а температура воздуха ночью будет -9…-11°C, днем -4…-6°C.