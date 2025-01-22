vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 09:47

Published 22 января, 09:47

Modified 22 января, 12:56

Updated 22 января, 12:56

До +2°C, гололед и снег: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

До +2°C, гололед и снег: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

22 января 2025, 09:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
23 января в Приморье ожидается повышенное атмосферное давление с небольшим снегом. Температура воздуха ночью составит -5…-20°C, а днем будет колебаться от -9 до +2°C. На дорогах возможна гололедица.

23 января в Приморье погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается, что местами выпадет небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5…-20°C, а днем будет колебаться от -9 до +2°C.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, с возможным небольшим снегом в начале ночи и без осадков днем. На дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный до сильного, а температура воздуха ночью будет -9…-11°C, днем -4…-6°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность, ночью возможен слабый снег, а днем без осадков. Температура воздуха ночью составит -16…-18°C, днем -3…-5°C.

Находка встретит день с переменной облачностью и возможным слабым снегом ночью. Температура воздуха ночью будет -6…-8°C, а днем -1…+1°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода будет в Приморье после аномального потепления.

Снег становится роскошью: какая погода ждет Приморье после аномального потепления
Узнать подробнее
Читайте также:
Готовимся: мороз до –27°С и снег накроют многие районы ПриморьяНужно срочно утепляться: мороз до -25°С ударит по Приморью в ближайшие часыСнег, гололед и метель: чего ждать от погоды в пятницу жителям Приморья?
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Снег#Ветер#Гололедица#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика