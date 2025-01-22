До +2°C, гололед и снег: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Posted 22 января, 09:47
Published 22 января, 09:47
Modified 22 января, 12:56
Updated 22 января, 12:56
23 января в Приморье погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.
Ожидается, что местами выпадет небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5…-20°C, а днем будет колебаться от -9 до +2°C.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, с возможным небольшим снегом в начале ночи и без осадков днем. На дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный до сильного, а температура воздуха ночью будет -9…-11°C, днем -4…-6°C.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность, ночью возможен слабый снег, а днем без осадков. Температура воздуха ночью составит -16…-18°C, днем -3…-5°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и возможным слабым снегом ночью. Температура воздуха ночью будет -6…-8°C, а днем -1…+1°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода будет в Приморье после аномального потепления.