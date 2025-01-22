Долгострой на улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске сдадут в мае этого года

Posted 22 января, 04:03
Published 22 января, 04:03
Modified 22 января, 04:05
Updated 22 января, 04:05
Как сообщили в краевом министерстве строительства, сейчас на объекте ведется монтаж навесного вентилируемого фасада, прокладывается ливневая канализация. Внутри дома идет укладка плитки, устройство перегородок, оштукатуривание и окраска стен. Монтируются внутренние инженерные сети, лифты и пожарная сигнализация. Также завершается строительство автостоянки на 122 места.
— Перед подрядчиком поставлена задача завершить строительство в мае, а в июне выдать ключи от долгожданных квартир дольщикам. Всего в трехсекционном доме 550 квартир, непосредственно обманутых дольщиков 350 человек, остальные квартиры реализуются Фондом развития территорий, — рассказала заместитель главы минстроя региона Наталья Ли.
Напомним, что застройщик ООО «Диалог» начал возведение двух домов по улице Салтыкова-Щедрина еще в 2014 году, сдача планировалась в 2016-м. Однако компания не смогла завершить работы из-за банкротства. В 2024 году на объекты зашел новый подрядчик — «СК „Система“. Средства на завершение строительства выделены из краевого бюджета и бюджета ППК „Фонд развития территорий“.
В результате двухсекционный дом на 295 квартир на Салтыкова-Щедрина сдан в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Кроме того, в июле прошлого года сдан еще один долгострой «Диалога» — 27-этажный дом на 188 квартир по улице Кавказской. Средства на завершение строительства также были выделены из краевого бюджета и бюджета ППК «Фонд развития территорий».
На сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) значатся пять объектов (1079 граждан) в Хабаровском крае. По ним определяются механизмы восстановления прав пострадавших граждан.