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Posted 22 января, 02:31

Published 22 января, 02:31

Modified 22 января, 02:44

Updated 22 января, 02:44

Дым и огонь из окон: жуткий пожар начался в квартире в центре Владивостока — видео

Дым и огонь из окон: жуткий пожар начался в квартире в центре Владивостока — видео

22 января 2025, 02:31
Фото: Изображение Midjourney.
Очевидцы сообщают о том, что в самом центре Владивостока бушует серьёзный пожар. Дым и клубами вырывается из окон квартиры на первом этаже исторического здания.

В центре Владивостоке на Уборевича из квартиры вырываются клубы черного дыма. Очевидцы сообщают о сильном задымлении, на место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Видео: Svodka25.

Спасатели уже работают над ликвидацией возгорания и обеспечением безопасности жителей. Информация о пострадавших не поступала.

Причины возгорания и возможные последствия выясняют. По словам очевидцев, помещение сильно пострадало от огня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который разбушевался во дворе жилого дома в Приморье.

Чуть не вспыхнула парилка: мощный пожар распространился по двору дома в Приморье
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