Дым и огонь из окон: жуткий пожар начался в квартире в центре Владивостока — видео

Posted 22 января, 02:31
Published 22 января, 02:31
Modified 22 января, 02:44
Updated 22 января, 02:44
В центре Владивостоке на Уборевича из квартиры вырываются клубы черного дыма. Очевидцы сообщают о сильном задымлении, на место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Спасатели уже работают над ликвидацией возгорания и обеспечением безопасности жителей. Информация о пострадавших не поступала.
Причины возгорания и возможные последствия выясняют. По словам очевидцев, помещение сильно пострадало от огня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который разбушевался во дворе жилого дома в Приморье.