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Posted 22 января, 13:27

Published 22 января, 13:27

Modified 22 января, 13:29

Updated 22 января, 13:29

Ефимов: Участок Арбатско-Покровской линии метро построят с помощью двух ТПМК

Ефимов: Участок Арбатско-Покровской линии метро построят с помощью двух ТПМК

22 января 2025, 13:27
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, прокомментировал строительство тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново». Для работ будут использованы два тоннелепроходческих комплекса 6-метрового диаметра.

Отметим, что станции «Щелковская» и «Гольяново» находятся на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, пишут stroi.mos.ru.

Как уточнил Владимир Ефимов, планируется проложить два тоннеля длиной приблизительно 1,7 километра. Предполагается, что тоннели будут однопутными. Участки, где их проложат, будут тянуться от монтажной камеры за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице до станции «Гольяново» на Уссурийской улице.

Ефимов также рассказал об оборудовании, которое будет использоваться для создания проходки. Это тоннелепроходческие комплексы «Анастасия» и «Лия». Комплекс «Анастасия» ранее использовался при работах на таких линиях столичного метро, как Люблинско-Дмитровская, Сокольническая и Солнцевская. Также этот ТПМК был задействован при строительстве на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» использовался для работ на БКЛ и других линиях Московского метрополитена.

После завершения прокладки тоннелей предусмотрена засыпка монтажной камеры и благоустройство территории, включая создание зеленой зоны для прогулок и отдыха местных жителей.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность для ста шестидесяти тысяч москвичей, проживающих в Гольянове, и уменьшит нагрузку на Щелковское шоссе и одноименную станцию метро на 25%. Об этом рассказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о завершении плановых работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».

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