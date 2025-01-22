Ефимов: Участок Арбатско-Покровской линии метро построят с помощью двух ТПМК

Ефимов также рассказал об оборудовании, которое будет использоваться для создания проходки. Это тоннелепроходческие комплексы «Анастасия» и «Лия». Комплекс «Анастасия» ранее использовался при работах на таких линиях столичного метро, как Люблинско-Дмитровская, Сокольническая и Солнцевская. Также этот ТПМК был задействован при строительстве на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» использовался для работ на БКЛ и других линиях Московского метрополитена.