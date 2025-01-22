Эксперт: тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость

Специалисты проверяют информацию о конфликтном тигре в Приморском крае

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Информацию о тигре, который утащил собаку на окраине одного из районов Дальнереченска, сейчас проверяют специалисты. Директор АНО «Центр „Амурский тигр“ Сергей Арамилёв сообщил: когда группа выяснит все обстоятельства, будет принято решение.

По словам Сергея Арамилёва, те следы, что демонстрируют на видео жители микрорайона Каменушка, похожи на тигриные. Но всё следует тщательно проверить. — Тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость, — отметил при этом эксперт. — Там много заброшенных дач и полей, к которым тяготеют косули и бездомные собаки. Напомним, администрация Дальнереченского городского округа после появления сообщений о тигре призвала местных жителей запирать собак и домашних животных. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что же произошло на окраине Дальнереченска. И снова в меню — собаки: тигры повадились столоваться в Дальнереченске — видео Узнать подробнее