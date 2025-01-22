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Posted 22 января, 00:49

Published 22 января, 00:49

Modified 22 января, 00:51

Updated 22 января, 00:51

Специалисты проверяют информацию о конфликтном тигре в Приморском крае

Эксперт: тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость

22 января 2025, 00:49
Фото: vdk_tiger_vladivostok25..

Специалисты проверяют информацию о конфликтном тигре в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Информацию о тигре, который утащил собаку на окраине одного из районов Дальнереченска, сейчас проверяют специалисты. Директор АНО «Центр „Амурский тигр“ Сергей Арамилёв сообщил: когда группа выяснит все обстоятельства, будет принято решение.

По словам Сергея Арамилёва, те следы, что демонстрируют на видео жители микрорайона Каменушка, похожи на тигриные. Но всё следует тщательно проверить.

— Тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость, — отметил при этом эксперт. — Там много заброшенных дач и полей, к которым тяготеют косули и бездомные собаки.

Напомним, администрация Дальнереченского городского округа после появления сообщений о тигре призвала местных жителей запирать собак и домашних животных.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что же произошло на окраине Дальнереченска.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Происшествия
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