Эксперт: тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость

Posted 22 января, 00:49
Published 22 января, 00:49
Modified 22 января, 00:51
Updated 22 января, 00:51
По словам Сергея Арамилёва, те следы, что демонстрируют на видео жители микрорайона Каменушка, похожи на тигриные. Но всё следует тщательно проверить.
— Тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость, — отметил при этом эксперт. — Там много заброшенных дач и полей, к которым тяготеют косули и бездомные собаки.
Напомним, администрация Дальнереченского городского округа после появления сообщений о тигре призвала местных жителей запирать собак и домашних животных.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что же произошло на окраине Дальнереченска.