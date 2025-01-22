Гололед и северный ветер: снег нанесет обширный удар по Приморью

Posted 21 января, 23:29
Published 21 января, 23:29
Modified 21 января, 23:31
Updated 21 января, 23:31
Сегодня, 22 января, в регионе ожидаются осадки, сообщает «Примгидромет». Несмотря на непогоду, воздух вновь прогреется до плюсовых значений, — +2 °C.
Во Владивостоке прогнозируется облачность и небольшой снег. Дороги кое-где обледенеют. Также в краевой столице задует северный ветер. Столбики термометров успеют подняться до -1 °C.
В Уссурийске погода тоже выдастся снежной. Местами появится гололед. Температура воздуха повысится до -1 °C.
Гололедица не обойдет стороной и Находку, куда заглянут зимние осадки только ближе к вечеру. К обеду разыграется северный ветер. Столбики термометров покажут +2 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда в Приморском крае начнется снежный «апокалипсис».