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Posted 21 января, 23:29

Published 21 января, 23:29

Modified 21 января, 23:31

Updated 21 января, 23:31

Начнется снегопад и обледенеют дороги в Приморском крае

Гололед и северный ветер: снег нанесет обширный удар по Приморью

21 января 2025, 23:29
Фото: vostokmedia.com.

Начнется снегопад и обледенеют дороги в Приморском крае

Сюжет
Погода
Плюсовые, можно сказать весенние, температуры сохраняются в Приморье. Только вот осадки ожидаются далеко не мартовские, а зимние.

Сегодня, 22 января, в регионе ожидаются осадки, сообщает «Примгидромет». Несмотря на непогоду, воздух вновь прогреется до плюсовых значений, — +2 °C.

Во Владивостоке прогнозируется облачность и небольшой снег. Дороги кое-где обледенеют. Также в краевой столице задует северный ветер. Столбики термометров успеют подняться до -1 °C.

В Уссурийске погода тоже выдастся снежной. Местами появится гололед. Температура воздуха повысится до -1 °C.

Гололедица не обойдет стороной и Находку, куда заглянут зимние осадки только ближе к вечеру. К обеду разыграется северный ветер. Столбики термометров покажут +2 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда в Приморском крае начнется снежный «апокалипсис».

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