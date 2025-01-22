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Posted 22 января, 03:11

Published 22 января, 03:11

Modified 22 января, 03:13

Updated 22 января, 03:13

«Говорить о проблемах открыто» — Демешин продолжает практику отчётов глав районов

«Говорить о проблемах открыто» — Демешин продолжает практику отчётов глав районов

22 января 2025, 03:11
Фото: Правительство Хабаровского края.
Нехватку медицинских кадров, отсутствие строящегося жилья и другие острые социально-экономические вопросы Тугуро-Чумиканского района обсудили на заседании президиума правительства Хабаровского края под председательством губернатора Дмитрия Демешина.

Как отметила глава муниципалитета Изабелла Осипова, основными отраслями экономики Тугуро-Чумиканского района являются горнодобывающая отрасль, добыча и переработка рыбы. На территории района идёт реализация двух крупных инвестиционных проектов — строятся Тихоокеанская железная дорога и угольный морской терминал «Порт Эльга» в районе мыса «Манорский», а также рыбодобывающее и рыбоперерабатывающее предприятие.

— Предприниматели привлекаются к участию в решении социальных проблем района. Соглашения о сотрудничестве заключены с АО «Полиметалл УК», ООО «Порт Эльга», — сказала глава района.

Так, в 2024 году за счет спонсорского финансирования был сделан капитальный ремонт летней веранды детского сада в селе Чумикан, выполнены устройство основания и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания спортивной площадки по ГТО при школе селе Чумикан. ООО «Порт Эльга» в 2023 году был приобрело и поставило дизельный генератор ДГ-60 для выработки электрической энергии жителям села Алгазея.

Дмитрий Демешин акцентировал внимание на необходимости контроля того, как компании, расположенные на территории муниципалитета, реализуют социальные программы.

— Но эта помощь должна быть адресной и видна жителям района! — подчеркнул глава края.

Одна из наиболее острых проблем для района на сегодняшний день — нехватка медицинских кадров. Обеспеченность муниципалитета медиками составляет всего 42,5 процента. Изабелла Осипова рассказала о реализации в районе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо мер поддержки, предусмотренных этими программами, востребованным категориям специалистов сферы здравоохранения представляется ежемесячная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Ещё одно направление работы по привлечению медицинских кадров в район — создание комфортных условий труда для медиков. Для этого необходимо привести учреждения здравоохранения в нормативное состояние.

Ситуацию по аварийному состоянию амбулаторий прокомментировал министр здравоохранения края Станислав Мальцев. В течение 2025 года в селах Тугур и Удское появятся ФАПы, а также будет проведена реконструкция здания стационара в селе Чумикан.

Также актуальной проблемой в районе остаётся отсутствие жилья для специалистов, привлекаемых для работы в учреждениях социальной сферы, правоохранительных органах, важных для района отраслях экономики.

В этой связи принято решение провести реконструкцию административного здания ПАО «Ростелеком» и сделать из него многоквартирный дом. Дмитрий Демешин дал поручение и. о. министра строительства края Анастасии Зотеевой оказать содействие муниципалитету, чтобы здание было в нормативном состоянии.

В завершение Дмитрий Демешин дал поручение Тугуро-Чумиканского района представить предложения по ремонту амбулаторий. Что касается строительства жилья, то губернатор обозначил такой вектор работы — начать строить новые дома во всех населенных пунктах района за счет инвесторов и краевых программ.

Отметим, что практику отчётов глав муниципалитетов на заседаниях правительства региона Дмитрий Демешин внедрил в прошлом году. Такой формат позволяет не только погрузиться в актуальную проблематику конкретной территории и выработать необходимые решения, но и на месте дать поручения профильным службам, которые будут участвовать в их реализации.

#Хабаровский край
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