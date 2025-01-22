«Говорить о проблемах открыто» — Демешин продолжает практику отчётов глав районов

Отметим, что практику отчётов глав муниципалитетов на заседаниях правительства региона Дмитрий Демешин внедрил в прошлом году. Такой формат позволяет не только погрузиться в актуальную проблематику конкретной территории и выработать необходимые решения, но и на месте дать поручения профильным службам, которые будут участвовать в их реализации.