«Говорить о проблемах открыто» — Демешин продолжает практику отчётов глав районов

Posted 22 января, 03:11
Published 22 января, 03:11
Modified 22 января, 03:13
Updated 22 января, 03:13
Как отметила глава муниципалитета Изабелла Осипова, основными отраслями экономики Тугуро-Чумиканского района являются горнодобывающая отрасль, добыча и переработка рыбы. На территории района идёт реализация двух крупных инвестиционных проектов — строятся Тихоокеанская железная дорога и угольный морской терминал «Порт Эльга» в районе мыса «Манорский», а также рыбодобывающее и рыбоперерабатывающее предприятие.
— Предприниматели привлекаются к участию в решении социальных проблем района. Соглашения о сотрудничестве заключены с АО «Полиметалл УК», ООО «Порт Эльга», — сказала глава района.
Так, в 2024 году за счет спонсорского финансирования был сделан капитальный ремонт летней веранды детского сада в селе Чумикан, выполнены устройство основания и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания спортивной площадки по ГТО при школе селе Чумикан. ООО «Порт Эльга» в 2023 году был приобрело и поставило дизельный генератор ДГ-60 для выработки электрической энергии жителям села Алгазея.
Дмитрий Демешин акцентировал внимание на необходимости контроля того, как компании, расположенные на территории муниципалитета, реализуют социальные программы.
— Но эта помощь должна быть адресной и видна жителям района! — подчеркнул глава края.
Одна из наиболее острых проблем для района на сегодняшний день — нехватка медицинских кадров. Обеспеченность муниципалитета медиками составляет всего 42,5 процента. Изабелла Осипова рассказала о реализации в районе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо мер поддержки, предусмотренных этими программами, востребованным категориям специалистов сферы здравоохранения представляется ежемесячная выплата в размере 100 тысяч рублей.
Ещё одно направление работы по привлечению медицинских кадров в район — создание комфортных условий труда для медиков. Для этого необходимо привести учреждения здравоохранения в нормативное состояние.
Ситуацию по аварийному состоянию амбулаторий прокомментировал министр здравоохранения края Станислав Мальцев. В течение 2025 года в селах Тугур и Удское появятся ФАПы, а также будет проведена реконструкция здания стационара в селе Чумикан.
Также актуальной проблемой в районе остаётся отсутствие жилья для специалистов, привлекаемых для работы в учреждениях социальной сферы, правоохранительных органах, важных для района отраслях экономики.
В этой связи принято решение провести реконструкцию административного здания ПАО «Ростелеком» и сделать из него многоквартирный дом. Дмитрий Демешин дал поручение и. о. министра строительства края Анастасии Зотеевой оказать содействие муниципалитету, чтобы здание было в нормативном состоянии.
В завершение Дмитрий Демешин дал поручение Тугуро-Чумиканского района представить предложения по ремонту амбулаторий. Что касается строительства жилья, то губернатор обозначил такой вектор работы — начать строить новые дома во всех населенных пунктах района за счет инвесторов и краевых программ.
Отметим, что практику отчётов глав муниципалитетов на заседаниях правительства региона Дмитрий Демешин внедрил в прошлом году. Такой формат позволяет не только погрузиться в актуальную проблематику конкретной территории и выработать необходимые решения, но и на месте дать поручения профильным службам, которые будут участвовать в их реализации.