vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 01:51

Published 22 января, 01:51

Modified 22 января, 01:53

Updated 22 января, 01:53

Снегопад обрушился на Владивосток с новой силой

«Хлопья летят наверх»: непогода разгулялась во Владивостоке — видео

22 января 2025, 01:51
Фото: 1MI.

Снегопад обрушился на Владивосток с новой силой

Сюжет
Погода
Погода сделала щедрый подарок жителям Владивостока. Мелкий снежок перерос в настоящие зимние осадки. Что творится в городе прямо сейчас? — смотрите в материале.

Если ранним утром природа скупилась на осадки, то ближе к полудню в краевой столице начался самый что ни на есть снегопад. Именно его лицезреют владивостокцы в настоящее время. Безветренная погода напоминает припев из песни Feduk'а (настоящее имя Федор Инсаров — прим. ред.): «Хлопья летят наверх, всюду магия и свет».

Видео: vostokmedia.com.

Судя по кадрам, которые прислал еще один житель Владивостока, непогода разыгралась не на шутку. В городе уже образовался солидный снежный покров. Кое-где виднеются небольшие сугробики.

Видео: vostokmedia.com.

На Нейбута тоже видны изменения невооруженным глазом. «Зима засыпает», — делится горожанка.

Видео: vostokmedia.com.

Вероятно, погода вносит коррективы в оттепель, которая царила несколько дней в Приморском крае. К слову, столбики термометров продолжат держаться в районе нуля в ближайшее время.

Снег становится роскошью: какая погода ждет Приморье после аномального потепления
Узнать подробнее
Читайте также:
Циклон в действии: что творится в заснеженных городах Приморья — видео-36°C, снег и оттепель: весеннее тепло порадует жителей Приморья после осадков«Апокалипсис» отменяется: яркое солнце вышло во Владивостоке — фото
#Новости#Общество#Видео#Погода#Владивосток#Снегопад#Зима#Приморский край#Сугробы#Снежный покров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика