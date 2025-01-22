«Хлопья летят наверх»: непогода разгулялась во Владивостоке — видео

Posted 22 января, 01:51
Published 22 января, 01:51
Modified 22 января, 01:53
Updated 22 января, 01:53
Если ранним утром природа скупилась на осадки, то ближе к полудню в краевой столице начался самый что ни на есть снегопад. Именно его лицезреют владивостокцы в настоящее время. Безветренная погода напоминает припев из песни Feduk'а (настоящее имя Федор Инсаров — прим. ред.): «Хлопья летят наверх, всюду магия и свет».
Судя по кадрам, которые прислал еще один житель Владивостока, непогода разыгралась не на шутку. В городе уже образовался солидный снежный покров. Кое-где виднеются небольшие сугробики.
На Нейбута тоже видны изменения невооруженным глазом. «Зима засыпает», — делится горожанка.
Вероятно, погода вносит коррективы в оттепель, которая царила несколько дней в Приморском крае. К слову, столбики термометров продолжат держаться в районе нуля в ближайшее время.