«Хлопья летят наверх»: непогода разгулялась во Владивостоке — видео

Если ранним утром природа скупилась на осадки, то ближе к полудню в краевой столице начался самый что ни на есть снегопад. Именно его лицезреют владивостокцы в настоящее время. Безветренная погода напоминает припев из песни Feduk'а (настоящее имя Федор Инсаров — прим. ред.): «Хлопья летят наверх, всюду магия и свет».