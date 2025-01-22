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Posted 22 января, 00:21

Published 22 января, 00:21

Modified 22 января, 00:23

Updated 22 января, 00:23

В Приморском крае объявился ещё один конфликтный тигр — в Дальнереченске

И снова в меню — собаки: тигры повадились столоваться в Дальнереченске — видео

22 января 2025, 00:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае объявился ещё один конфликтный тигр — в Дальнереченске

Сюжет
Безопасность
Ещё один тигр, предпочитающий собак оленям и кабанам, объявился в Дальнереченске. Здесь, в микрорайоне Каменушка, местные жители обнаружили следы животного.

В официальном telegram-канале администрации Дальнереченского городского округа появилось сообщение о том, что, по словам очевидцев, амурский тигр был замечен в микрорайоне Каменушка 21 января.

— О нахождении тигра на территории округа администрация незамедлительно сообщила в управление охотничьего хозяйства правительства Приморского края и в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Приморского края», — отметили в администрации ДГО.

Жители микрорайона Каменушка обнаружили следы тигра, который — предположительно — утащил собаку, на окраине одной из улиц.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Бесстрашные граждане отправились по следам и вышли на дамбу на реке Большая Уссурка (в народе ее называют старым именем — Иман), откуда, по их предположению, тигр с добычей ушёл в лес обедать. Или завтракать.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

В администрации ДГО подчеркнули: в большинстве случаев конфликтные ситуации возникают из-за несоблюдения людьми правил поведения в местах обитания тигра. Тигры проявляют склонность к домашним собакам, поэтому, пока у животного есть доступ к пище, оно будет представлять опасность.

Местным жителям посоветовали — настоятельно порекомендовали — ограничить свободное пребывание собак на территории микрорайона Каменушка и на территории Дальнереченского городского округа — убрать животных в вольеры или запереть в доме. Как только животное перестанет получать доступ к пище, оно уйдет.

— Совместно с полицией будут проведены рейды по жилому сектору с целью выявления жителей, не соблюдающих рекомендации, — подчеркнули в администрации ДГО.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какого наказания требует прокуратура для приморца, который пытался продать шкуру тигра.

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#Новости#Видео#Дальний Восток#Безопасность#Тигры#Тигр#Администрация#Животные#Собаки#Охота#Дальнереченск#Приморский край#Живая природа#Происшествия
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