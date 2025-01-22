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Posted 22 января, 11:25

Published 22 января, 11:25

Modified 22 января, 11:51

Updated 22 января, 11:51

Картина дня в Приморье: пожар в центре, тигры в городе и силовики на главной улице

Картина дня в Приморье: пожар в центре, тигры в городе и силовики на главной улице

22 января 2025, 11:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Пожар бушевал в самом сердце Владивостока

Спасатели вывели трех человек из горящего дома во Владивостоке. Одну жительницу пришлось выносить буквально на руках.

Людей выносили из огня: трех человек спасли из пожара во Владивостоке
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Еще один конфликтный тигр вышел к людям

Еще один тигр, предпочитающий собак оленям и кабанам, объявился в Дальнереченске. Здесь, в микрорайоне Каменушка, местные жители обнаружили следы животного.

Эксперт: тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость
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Силовики остановили движение в центре Владивостока

Движение на одной из загруженных улиц Владивостока «замерло». С чем связано осложнение дорожного трафика? — Обстановкой поделились очевидцы.

Работают силовики, образовалась жуткая пробка: что творится в центре Владивостока?
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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