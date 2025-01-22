Людей выносили из огня: трех человек спасли из пожара во Владивостоке

Женщину госпитализировали для проверки состояния здоровья. К счастью, еще одна женщина, находившаяся в квартире во время пожара, смогла самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Пожар был ликвидирован на площади около одного квадратного метра, погибших нет.