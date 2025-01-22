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Posted 22 января, 05:23

Published 22 января, 05:23

Modified 22 января, 06:28

Updated 22 января, 06:28

Людей спасли из пожара в центре Владивостока

Людей выносили из огня: трех человек спасли из пожара во Владивостоке

22 января 2025, 05:23
Фото: Изображение Midjourney.

Людей спасли из пожара в центре Владивостока

Сюжет
Пожар
Спасатели вывели трех человек из горящего дома во Владивостоке. Одну жительницу пришлось выносить буквально на руках.

Квартира в историческом центре Владивостока загорелась утром в среду. О происшествии сообщили 22 января в 11:34. На момент прибытия пожарных из окон первого этажа дома на Уборевича валил черный дым, в комнате горел телевизор.

Спасатели МЧС России немедленно приступили к спасательной операции, они эвакуировали двух человек из задымленных квартир и вынесли на свежий воздух маломобильную пожилую женщину с пятого этажа.

Женщину госпитализировали для проверки состояния здоровья. К счастью, еще одна женщина, находившаяся в квартире во время пожара, смогла самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Пожар был ликвидирован на площади около одного квадратного метра, погибших нет.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность и быть внимательными к вопросам безопасности в быту.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в центре Владивостока.

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