Людей выносили из огня: трех человек спасли из пожара во Владивостоке

Posted 22 января, 05:23
Published 22 января, 05:23
Modified 22 января, 06:28
Updated 22 января, 06:28
Квартира в историческом центре Владивостока загорелась утром в среду. О происшествии сообщили 22 января в 11:34. На момент прибытия пожарных из окон первого этажа дома на Уборевича валил черный дым, в комнате горел телевизор.
Спасатели МЧС России немедленно приступили к спасательной операции, они эвакуировали двух человек из задымленных квартир и вынесли на свежий воздух маломобильную пожилую женщину с пятого этажа.
Женщину госпитализировали для проверки состояния здоровья. К счастью, еще одна женщина, находившаяся в квартире во время пожара, смогла самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Пожар был ликвидирован на площади около одного квадратного метра, погибших нет.
Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность и быть внимательными к вопросам безопасности в быту.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в центре Владивостока.