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Posted 22 января, 07:39

Published 22 января, 07:39

Modified 22 января, 07:41

Updated 22 января, 07:41

Обильный снегопад взбудоражил жителей Приморского края

Мы насмотрелись, убирайте: мощный снегопад перевыполнил план во Владивостоке — видео

22 января 2025, 07:39
Фото: vostokmedia.com.

Обильный снегопад взбудоражил жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Утром приморцы не могли нарадоваться снегу, который обрушился на Владивосток. Однако после обеда эйфория сменилась легким флером беспокойства.

Дальневосточная столица ощутила зимний «вайб» из-за белых хлопьев, которые падают с неба на город с раннего утра. Улицы побелели настолько, что местные жители оказались не рады интенсивным осадкам.

Видео: maglipogoda_kanal.

«Владивостоку хватит снега», — написали в новых медиа. Тем не менее, нашлись и те, кто продолжает радоваться первым сугробам. «Еще мало! Дайте еще», — написал комментатор. Некоторые «белых мух» не увидели вовсе. «А в Артеме снега нет», — грустно поведала подписчица социальных сетей. «Где снег?» — поддержала девушка предыдущего оратора.

К слову, некоторые районы муниципалитета не ощутили бушующей стихии. Например, в пригороде за целый день выпало катастрофически мало снега.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода спровоцировала гололедицу во Владивостоке.

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