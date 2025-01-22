Мы насмотрелись, убирайте: мощный снегопад перевыполнил план во Владивостоке — видео

«Владивостоку хватит снега», — написали в новых медиа. Тем не менее, нашлись и те, кто продолжает радоваться первым сугробам. «Еще мало! Дайте еще», — написал комментатор. Некоторые «белых мух» не увидели вовсе. «А в Артеме снега нет», — грустно поведала подписчица социальных сетей. «Где снег?» — поддержала девушка предыдущего оратора.