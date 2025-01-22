Осколки стекла на асфальте: джип слетел в канаву после жуткого ДТП в Приморье — видео

Posted 22 января, 02:53
Published 22 января, 02:53
Modified 22 января, 02:55
Updated 22 января, 02:55
В Партизанском районе между Екатериновской и Голубовкой случилось жуткое дорожное происшествие. Пикап съехал с проезжей части и очутился в кювете. Также на месте инцидента замечены следы от шин, судя по всему, автомобилист пытался уйти от столкновения. Также неподалеку лежат осколки от стекла. Вероятно, ДТП избежать не удалось.
Однако в объектив камеры очевидца попал только внедорожник. Возможно, есть и другие пострадавшие машины, которые уже эвакуировали с места аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Черниговском районе седан слетел с дороги и завалился на бок. На месте аварии прибыли сотрудники полиции.