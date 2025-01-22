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Posted 22 января, 02:53

Published 22 января, 02:53

Modified 22 января, 02:55

Updated 22 января, 02:55

Внедорожник угодил в кювет после аварии в Приморском крае

Осколки стекла на асфальте: джип слетел в канаву после жуткого ДТП в Приморье — видео

22 января 2025, 02:53
Фото: 1MI.

Внедорожник угодил в кювет после аварии в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Страшные последствия столкновения свидетельствуют о том, что ДТП было серьезным в Приморском крае. Изувеченный пикап тому подтверждение.

В Партизанском районе между Екатериновской и Голубовкой случилось жуткое дорожное происшествие. Пикап съехал с проезжей части и очутился в кювете. Также на месте инцидента замечены следы от шин, судя по всему, автомобилист пытался уйти от столкновения. Также неподалеку лежат осколки от стекла. Вероятно, ДТП избежать не удалось.

Однако в объектив камеры очевидца попал только внедорожник. Возможно, есть и другие пострадавшие машины, которые уже эвакуировали с места аварии.

Видео: nakhodkavirtual.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Черниговском районе седан слетел с дороги и завалился на бок. На месте аварии прибыли сотрудники полиции.

Слетел с дороги и опрокинулся: автомобиль попал в жуткое ДТП в Приморье — видео
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