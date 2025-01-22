Осколки стекла на асфальте: джип слетел в канаву после жуткого ДТП в Приморье — видео

В Партизанском районе между Екатериновской и Голубовкой случилось жуткое дорожное происшествие. Пикап съехал с проезжей части и очутился в кювете. Также на месте инцидента замечены следы от шин, судя по всему, автомобилист пытался уйти от столкновения. Также неподалеку лежат осколки от стекла. Вероятно, ДТП избежать не удалось.