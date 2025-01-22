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Posted 22 января, 18:55

Published 22 января, 18:55

Modified 22 января, 19:20

Updated 22 января, 19:20

Почта России создала сервис управления доставкой пенсий и социальных выплат

Почта России создала сервис управления доставкой пенсий и социальных выплат

22 января 2025, 18:55
Фото: пресс-служба Почты России.
В России в ходе реализации программы цифровизации развивается очередной проект для пенсионеров как одного из наиболее уязвимых слоев населения. Теперь пенсионерам доступна опция управлять выплатой пенсий наличными онлайн в специальном разделе на сайте «Почты России».

Как сообщает newizv.ru, в онлайн-формате можно ознакомиться с данными о своих пенсиях и социальных выплатах. Также стоит отметить, что новый функционал дает возможность узнать дату выплаты пенсии или пособия и выбрать способы получения этих государственных дотаций.

Это значимая социальная инициатива для пенсионеров, которых как социальную группу цифровизация затронула меньше всего. Существует мнение, что пожилые люди недостаточно хорошо ориентируются в новом цифровом мире, но на самом деле весомая доля нынешних пенсионеров идет в ногу со временем и активно осваивает цифровые сервисы. Для появившегося сервиса характерна высокая социальная значимость, так как он способен сделать проще жизнь маломобильных россиян, которых достаточное количество среди пенсионеров. Теперь получателям пенсий и пособий не придется идти в социальное учреждение для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение или для изменения почтового отделения, где они получают пенсии и пособия. Однако стоит иметь в виду, что такая смена предусмотрена на период до трех месяцев и действует лишь в пределах региона проживания, а получение выплат в подобной ситуации возможно только в почтовом отделении.

По словам директора по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антона Нечаева, опция управления доставкой пенсий и социальных выплат — это одна из многих инициатив по масштабированию и внедрению цифровых сервисов компании.

Примечательно, что с 2023 года «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему отслеживания доставки пенсий и пособий. Данная система в онлайн-формате фиксирует число визитов почтальона к клиенту, его имя и результат доставки. В случае если почтальон не застал получателя дома, система инициирует повторную доставку и ведет контроль над ее исполнением.

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