Портал в ад у дверей клиники: огромная дыра зияла у входа в медцентр во Владивостоке

После вмешательства прокуратуры люк заменили, а должностные лица получили предупреждение о недопустимости нарушений, которые могут привести к травмам пешеходов. Прокуратура продолжит контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность граждан.