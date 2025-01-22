Портал в ад у дверей клиники: огромная дыра зияла у входа в медцентр во Владивостоке

Posted 22 января, 06:55
Published 22 января, 06:55
Modified 22 января, 06:57
Updated 22 января, 06:57
Прокуратура Ленинского района Владивостока начала проверку по факту нарушения целостности люка возле Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи на Спортивной.
Заместитель прокурора Степан Коваль выехал на место происшествия вместе с представителями администрации и коммунальных служб.
После вмешательства прокуратуры люк заменили, а должностные лица получили предупреждение о недопустимости нарушений, которые могут привести к травмам пешеходов. Прокуратура продолжит контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье демонтировали унитаз, которым закрывали дыру посреди дороги.