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Posted 22 января, 06:55

Published 22 января, 06:55

Modified 22 января, 06:57

Updated 22 января, 06:57

Портал в ад у дверей клиники: огромная дыра зияла у входа в медцентр во Владивостоке

Портал в ад у дверей клиники: огромная дыра зияла у входа в медцентр во Владивостоке

22 января 2025, 06:55
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Безопасность
Прокуратура Ленинского района Владивостока инициировала проверку после сообщений о нарушении целостности люка возле Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи на Спортивной.

Прокуратура Ленинского района Владивостока начала проверку по факту нарушения целостности люка возле Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи на Спортивной.

Заместитель прокурора Степан Коваль выехал на место происшествия вместе с представителями администрации и коммунальных служб.

Фото: prosecutor_pk

После вмешательства прокуратуры люк заменили, а должностные лица получили предупреждение о недопустимости нарушений, которые могут привести к травмам пешеходов. Прокуратура продолжит контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье демонтировали унитаз, которым закрывали дыру посреди дороги.

Унитаз, стоявший посреди улицы, демонтировали в Приморье
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#Новости#Безопасность#Владивосток#Прокуратура#Инфраструктура#Люк#Приморский край#Происшествия
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