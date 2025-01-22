Последний шанс для жителей Приморья: успеть продать участок по старым правилам

Posted 22 января, 00:18
Published 22 января, 00:18
Modified 22 января, 01:03
Updated 22 января, 01:03
— 1 марта вступает в силу норма закона №487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которой продать, подарить земельный участок, а также совершить с ним иную подлежащую регистрации сделку, можно будет только в случае, если в ЕГРН содержатся сведения о местоположении его границ, — пояснили в ведомстве.
Если таких сведений в ЕГРН нет, то рассмотрение документов будет приостановлено, равно как и само оформление сделки.
В управлении Росреестра по Приморскому краю также отметили, что такие же правила вводятся и в отношении кадастрового учета и регистрации прав на здания, сооружения (кроме линейных) и объекты незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке без установленных границ.
Провести межевание земельного участка специалисты Росреестра советуют, не откладывая в долгий ящик, однако отмечают, что никто не обязывает собственника делать это прямо сейчас, бегом и в панике.
— Границы участка придется установить, когда возникнет необходимость им распорядиться, — отмечают в ведомстве. — Затем межевой план следует — через МФЦ или Госуслуги — подать в орган регистрации.
Всего в ЕГРН содержатся сведения о 699 708 земельных участках в Приморском крае, из них земельных участков с установленными границами — 480 656 (то есть почти 69 процентов).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как приморцам сохранить свои сбережения.