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Posted 22 января, 00:18

Published 22 января, 00:18

Modified 22 января, 01:03

Updated 22 января, 01:03

Росреестр предупредил жителей Приморского края о существенном изменении в законе

Последний шанс для жителей Приморья: успеть продать участок по старым правилам

22 января 2025, 00:18
Фото: vostokmedia.com.

Росреестр предупредил жителей Приморского края о существенном изменении в законе

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Госуслуги
Управление Росреестра по Приморскому краю напомнило жителям региона о том, что в скором времени они не смогут продать или подарить принадлежащие им земельные участки, если не соблюдена одна простая, но важная формальность.
— 1 марта вступает в силу норма закона №487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которой продать, подарить земельный участок, а также совершить с ним иную подлежащую регистрации сделку, можно будет только в случае, если в ЕГРН содержатся сведения о местоположении его границ, — пояснили в ведомстве.

Если таких сведений в ЕГРН нет, то рассмотрение документов будет приостановлено, равно как и само оформление сделки.

В управлении Росреестра по Приморскому краю также отметили, что такие же правила вводятся и в отношении кадастрового учета и регистрации прав на здания, сооружения (кроме линейных) и объекты незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке без установленных границ.

Провести межевание земельного участка специалисты Росреестра советуют, не откладывая в долгий ящик, однако отмечают, что никто не обязывает собственника делать это прямо сейчас, бегом и в панике.

Границы участка придется установить, когда возникнет необходимость им распорядиться, — отмечают в ведомстве. — Затем межевой план следует — через МФЦ или Госуслуги — подать в орган регистрации.

Всего в ЕГРН содержатся сведения о 699 708 земельных участках в Приморском крае, из них земельных участков с установленными границами — 480 656 (то есть почти 69 процентов).

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