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Posted 22 января, 04:19

Published 22 января, 04:19

Modified 22 января, 04:58

Updated 22 января, 04:58

20-летняя студентка погибла на практике в порту Владивостока

Практикантку насмерть задавил грузовик в порту в Приморье — появились кадры с места

22 января 2025, 04:19
Фото: 1MI.

20-летняя студентка погибла на практике в порту Владивостока

Сюжет
Пожар
21 января 2025 года на территории Владивостокского морского рыбного порта трагически погибла 20-летняя студентка 3 курса Российской таможенной академии. Девушка находилась на практике с сотрудниками таможни. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

21 января 2025 года на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» произошла трагедия: погибла 20-летняя студентка 3 курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Девушка находилась на практике с сотрудниками таможни, когда случился инцидент.

Видео: dvtrancproc.

По предварительным данным, студентка оказалась в опасной ситуации на территории порта: практикантов оставили без присмотра. По словам очевидцев, девушку сбил грузовик, что привело к её гибели. Приморская транспортная прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств происшествия и исполнения требований законодательства о технике безопасности.

Кадры с места происшествия уже появились в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех деталей трагедии и возможных нарушений со стороны работодателей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который мог закончиться трагедией в Приморском крае.

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