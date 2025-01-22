Практикантку насмерть задавил грузовик в порту в Приморье — появились кадры с места

По предварительным данным, студентка оказалась в опасной ситуации на территории порта: практикантов оставили без присмотра. По словам очевидцев, девушку сбил грузовик, что привело к её гибели. Приморская транспортная прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств происшествия и исполнения требований законодательства о технике безопасности.