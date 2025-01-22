Практикантку насмерть задавил грузовик в порту в Приморье — появились кадры с места

Posted 22 января, 04:19
Published 22 января, 04:19
Modified 22 января, 04:58
Updated 22 января, 04:58
21 января 2025 года на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» произошла трагедия: погибла 20-летняя студентка 3 курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Девушка находилась на практике с сотрудниками таможни, когда случился инцидент.
По предварительным данным, студентка оказалась в опасной ситуации на территории порта: практикантов оставили без присмотра. По словам очевидцев, девушку сбил грузовик, что привело к её гибели. Приморская транспортная прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств происшествия и исполнения требований законодательства о технике безопасности.
Кадры с места происшествия уже появились в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех деталей трагедии и возможных нарушений со стороны работодателей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который мог закончиться трагедией в Приморском крае.