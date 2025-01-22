Прекрасна и чиста: Владивосток накрыла волшебная зимняя сказка — фото, видео

Posted 22 января, 04:38
Published 22 января, 04:38
Modified 22 января, 04:40
Updated 22 января, 04:40
Укрылись белым покрывалом склоны, сопки, засыпает скверы и улочки. Снег мокрый, легко лепится, очень красиво смотрится на фото — ведь ветра практически нет.
Жители и гости Владивостока стараются не упустить момент — делают фото и красивые селфи на фоне эффектно падающих снежинок, записывают видео и лепят снеговиков и играют в снежки.
По сообщениям синоптиков, снег в послеобеденное время усилится, возможно, будет идти и в начале ночи.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как повлиял снегопад на дорожное движение во Владивостоке.