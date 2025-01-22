Прекрасна и чиста: Владивосток накрыла волшебная зимняя сказка — фото, видео

Снегопад превратил Владивосток в город снежной сказки

Сюжет Зима

Нынешняя зима не часто радовала снегом ту часть жителей Владивостока, которая не представляет это время года без белых хлопьев, засыпающих город. Но вот он — снег. И он правда принёс в столицу ДФО белую сказку.

Укрылись белым покрывалом склоны, сопки, засыпает скверы и улочки. Снег мокрый, легко лепится, очень красиво смотрится на фото — ведь ветра практически нет. Фото: adm_vl Жители и гости Владивостока стараются не упустить момент — делают фото и красивые селфи на фоне эффектно падающих снежинок, записывают видео и лепят снеговиков и играют в снежки. Фото: adm_vl Видео: adm_vl . По сообщениям синоптиков, снег в послеобеденное время усилится, возможно, будет идти и в начале ночи. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как повлиял снегопад на дорожное движение во Владивостоке. Снег принес гололедицу: актуальная информация о ситуации на дорогах Владивостока Узнать подробнее