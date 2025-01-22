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Posted 22 января, 04:38

Published 22 января, 04:38

Modified 22 января, 04:40

Updated 22 января, 04:40

Снегопад превратил Владивосток в город снежной сказки

Прекрасна и чиста: Владивосток накрыла волшебная зимняя сказка — фото, видео

22 января 2025, 04:38
Фото: adm_vl.

Снегопад превратил Владивосток в город снежной сказки

Сюжет
Зима
Нынешняя зима не часто радовала снегом ту часть жителей Владивостока, которая не представляет это время года без белых хлопьев, засыпающих город. Но вот он — снег. И он правда принёс в столицу ДФО белую сказку.

Укрылись белым покрывалом склоны, сопки, засыпает скверы и улочки. Снег мокрый, легко лепится, очень красиво смотрится на фото — ведь ветра практически нет.

Фото: adm_vl

Жители и гости Владивостока стараются не упустить момент — делают фото и красивые селфи на фоне эффектно падающих снежинок, записывают видео и лепят снеговиков и играют в снежки.

Фото: adm_vl
Видео: adm_vl.

По сообщениям синоптиков, снег в послеобеденное время усилится, возможно, будет идти и в начале ночи.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как повлиял снегопад на дорожное движение во Владивостоке.

Снег принес гололедицу: актуальная информация о ситуации на дорогах Владивостока
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#Новости#Видео#Владивосток#Зима#Приморский край#Снегопады
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