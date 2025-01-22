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Posted 22 января, 06:47

Published 22 января, 06:47

Modified 22 января, 06:49

Updated 22 января, 06:49

Смерть настигла жителя Приморского края прямо на работе

Щепки смерти: сюжет триллера развернулся на лесопилке в Приморье

22 января 2025, 06:47
Фото: 1MI.

Смерть настигла жителя Приморского края прямо на работе

Сюжет
Завод
Трагичный случай произошел на лесоперерабатывающем предприятии в Приморском крае. Халатность работника привела к гибели его подчиненного.

Станочник погиб на рабочем месте, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Виновным в смерти работника признали мастера, который отвечал за охрану труда на участке. Именно он допустил сотрудника к труду на пилораме без защитной экипировки. Более того, потерпевший не прошел инструктаж перед началом деятельности.

Когда мужчина распиливал доски, щепки вылетели из станка и попали ему в бедро. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Фигуранта уголовного дела осудили и назначили ему наказание — один год лишения свободы условно. Также он возместил расходы на похороны в размере полумиллиона рублей. Более того, приморец компенсировал моральный вред семье погибшего, выплатив 100 000 рублей согласно иску и добровольно передав 400 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Большом Камне трагичный случай произошел на заводе по изготовлению бетонных блоков.

Мужчина умер на рабочем месте в Приморье — официальные подробности
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