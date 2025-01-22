Щепки смерти: сюжет триллера развернулся на лесопилке в Приморье

Станочник погиб на рабочем месте, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Виновным в смерти работника признали мастера, который отвечал за охрану труда на участке. Именно он допустил сотрудника к труду на пилораме без защитной экипировки. Более того, потерпевший не прошел инструктаж перед началом деятельности.