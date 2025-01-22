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Posted 22 января, 00:49

Published 22 января, 00:49

Modified 22 января, 00:51

Updated 22 января, 00:51

Сергей Арамилев: характер тигра зависит от темперамента

Сергей Арамилев: характер тигра зависит от темперамента

22 января 2025, 00:49
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Природа
Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал об индивидуальных особенностях поведения хищников. По его словам, не бывает двух одинаковых тигров.

Руководитель центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отмечает, что среди амурских тигров, как и среди людей, встречаются особи с разными характерами. При этом самыми непредсказуемыми оказываются меланхоличные особи, которые могут не видеть опасности в человеке и спокойно лежать у дороги, наблюдая за проезжающими машинами.

В качестве примера директор центра приводит историю тигрицы Золушки, которая после гибели матери сама пришла к людям за помощью. В то же время её брат до последних дней искал мать по следам и даже при отлове пытался сопротивляться, несмотря на крайнее истощение.

Сергей Арамилев подчеркивает, что тигры с различными характерами по-разному реагируют на человека. Особей, проявляющих излишнюю толерантность к людям, центр старается направлять в зоопарки, а не возвращать в дикую природу.

При этом наблюдения показывают, что все тигры в естественной среде находятся в постоянном стрессе из-за сложности добычи пропитания и необходимости контролировать большую территорию. Особенно это касается самок с тигрятами, которым приходится заботиться о потомстве в суровых условиях.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.

#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Тигры#Природа#Приморский край#Стресс#Амурский тигр#Поведение
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