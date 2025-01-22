Сергей Арамилев: характер тигра зависит от темперамента

Posted 22 января, 00:49
Published 22 января, 00:49
Modified 22 января, 00:51
Updated 22 января, 00:51
Руководитель центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отмечает, что среди амурских тигров, как и среди людей, встречаются особи с разными характерами. При этом самыми непредсказуемыми оказываются меланхоличные особи, которые могут не видеть опасности в человеке и спокойно лежать у дороги, наблюдая за проезжающими машинами.
В качестве примера директор центра приводит историю тигрицы Золушки, которая после гибели матери сама пришла к людям за помощью. В то же время её брат до последних дней искал мать по следам и даже при отлове пытался сопротивляться, несмотря на крайнее истощение.
Сергей Арамилев подчеркивает, что тигры с различными характерами по-разному реагируют на человека. Особей, проявляющих излишнюю толерантность к людям, центр старается направлять в зоопарки, а не возвращать в дикую природу.
При этом наблюдения показывают, что все тигры в естественной среде находятся в постоянном стрессе из-за сложности добычи пропитания и необходимости контролировать большую территорию. Особенно это касается самок с тигрятами, которым приходится заботиться о потомстве в суровых условиях.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.