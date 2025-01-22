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Posted 22 января, 04:52

Published 22 января, 04:52

Modified 22 января, 04:54

Updated 22 января, 04:54

Конфликтного тигра продолжают выслеживать в Дальнереченске в Приморском крае

Скорее всего, это самка: что известно о тигре, напугавшем весь Дальнереченск?

22 января 2025, 04:52
Фото: Предоставлено Сергеем Арамилёвым.

Конфликтного тигра продолжают выслеживать в Дальнереченске в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Специалисты продолжают разбираться в ситуации с появлением конфликтного тигра на окраине Дальнереченска.

Как сообщил директор АНО «Центр „Амурский тигр“ Сергей Арамилёв, в пригороде, а можно даже сказать, что в окрестностях Дальнереченска нашли следы тигра. Возможно, он утащил собаку.

След тигра, шалившего в Дальнереченске
След тигра, шалившего в Дальнереченске. Фото: Предоставлено Сергеем Арамилёвым
— Это же тигр, вернее, его следы были замечены у расположенного неподалёку от Дальнереченска села Сальское (там хищник до дома не дошёл 700 метров), — сказал Сергей Арамилёв. — Тигр, судя по следам, самка. На данный момент в окрестностях села и города она больше не появляется.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему тигр — частый гость в окрестностях Дальнереченска.

Эксперт: тигр в окрестностях Дальнереченска — частый гость
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#Тигр#Приморский край#Живая природа#Происшествия
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