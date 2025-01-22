Скорее всего, это самка: что известно о тигре, напугавшем весь Дальнереченск?

Posted 22 января, 04:52
Published 22 января, 04:52
Modified 22 января, 04:54
Updated 22 января, 04:54
Как сообщил директор АНО «Центр „Амурский тигр“ Сергей Арамилёв, в пригороде, а можно даже сказать, что в окрестностях Дальнереченска нашли следы тигра. Возможно, он утащил собаку.
— Это же тигр, вернее, его следы были замечены у расположенного неподалёку от Дальнереченска села Сальское (там хищник до дома не дошёл 700 метров), — сказал Сергей Арамилёв. — Тигр, судя по следам, самка. На данный момент в окрестностях села и города она больше не появляется.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему тигр — частый гость в окрестностях Дальнереченска.