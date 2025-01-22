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Posted 22 января, 02:36

Published 22 января, 02:36

Modified 22 января, 02:38

Updated 22 января, 02:38

Непогода спровоцировала опасную обстановку на улицах Владивостока

Снег принес гололедицу: актуальная информация о ситуации на дорогах Владивостока

22 января 2025, 02:36
Фото: 1MI.

Непогода спровоцировала опасную обстановку на улицах Владивостока

Сюжет
Снегопад
Зимние осадки принесли не только радость жителям Владивостока, но и немало хлопот приморским автомобилистам. Где рулевым нужно быть предельно внимательными? — узнаете в материале.

Специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока сообщили, что в городе сложилась неблагоприятная обстановка для автомобилистов. Улицы, особенно спуски и подъемы, покрылись льдом. Где водителям стоит быть особенно аккуратными?

  • В районе Суханова, при движении от Фуникулера в сторону Некрасовской;
  • На ул. Капитана Шефнера;
  • На ул. Уборевича;
  • На ул. Героев-Тихоокеанцев в обе стороны движения;
  • При движении с проспекта Красного Знамени в сторону кольца Инструментального завода и в сторону ул. Гоголя;
  • При движении с Золотого моста на ул. Всеволода Сибирцева в сторону улиц Пушкинской, Кирочного проезда и Светланской;
  • На ул. Стрелочной (Тещин Язык).
  • На ул. Хабаровской при движении к Океанскому проспекту.

Также эксперты предупреждают о скользкой трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

«Снизьте скорость и маневрируйте плавно. На высокой скорости уйти в занос можно в любой момент», — подчеркнули в официальном телеграм-канале организации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад обрушился на дальневосточную столицу.

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