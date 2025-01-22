Снег принес гололедицу: актуальная информация о ситуации на дорогах Владивостока

Непогода спровоцировала опасную обстановку на улицах Владивостока

Сюжет Снегопад

Зимние осадки принесли не только радость жителям Владивостока, но и немало хлопот приморским автомобилистам. Где рулевым нужно быть предельно внимательными? — узнаете в материале.