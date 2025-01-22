Снег принес гололедицу: актуальная информация о ситуации на дорогах Владивостока

Posted 22 января, 02:36
Published 22 января, 02:36
Modified 22 января, 02:38
Updated 22 января, 02:38
Специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока сообщили, что в городе сложилась неблагоприятная обстановка для автомобилистов. Улицы, особенно спуски и подъемы, покрылись льдом. Где водителям стоит быть особенно аккуратными?
Также эксперты предупреждают о скользкой трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл.
«Снизьте скорость и маневрируйте плавно. На высокой скорости уйти в занос можно в любой момент», — подчеркнули в официальном телеграм-канале организации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад обрушился на дальневосточную столицу.