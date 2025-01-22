Снег становится роскошью: какая погода ждет Приморье после аномального потепления

Конец января тоже оказался необычайно теплым. Зимних осадков не было, а столбики термометров поднимались до +2 градусов. Однако прошлой ночью на погоду в Приморье повлиял китайский циклон. В регионе стало прохладнее, а на юго-западе вовсе пошел снег. Сегодня непогода минует только северную часть края. На юге продолжит господствовать циклон.