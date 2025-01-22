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Posted 22 января, 00:59

Published 22 января, 00:59

Modified 22 января, 01:01

Updated 22 января, 01:01

Бесснежная зима и оттепель продолжается в Приморском крае?

Снег становится роскошью: какая погода ждет Приморье после аномального потепления

22 января 2025, 00:59
Фото: vostokmedia.com.

Бесснежная зима и оттепель продолжается в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Дефицит снега и плюсовые температуры стали поводом для удивления в Приморском крае. Продолжится ли весенняя тенденция в регионе? — узнаете в материале.

Вторая декада января порадовала приморцев теплом, — средняя температура оказалась выше многолетних значений на 2,2 — 6,3 градусов. Также природа оказалась скупа на осадки. Большая часть региона не ощутила ухудшения погоды. «Белые мухи» порадовали только жителей центральных и юго-восточных районов, там выпало 33 — 80% от нормы.

Конец января тоже оказался необычайно теплым. Зимних осадков не было, а столбики термометров поднимались до +2 градусов. Однако прошлой ночью на погоду в Приморье повлиял китайский циклон. В регионе стало прохладнее, а на юго-западе вовсе пошел снег. Сегодня непогода минует только северную часть края. На юге продолжит господствовать циклон.

Завтра, 23 января, ситуация за окном станет спокойнее. Не повезет только центральным районам, где из-за тропосферного вихря начнется снегопад. Ухудшение синоптической обстановки не повлияет на температурный фон.

Во Владивостоке сегодня прогнозируются небольшие осадки, воздух прогреется до -1 °С. В четверг будет чуть прохладнее, — -3 °С. Также в городе задует сильный северо-западный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад порадовал жителей дальневосточной столицы ранним утром.

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